Aurora más allá de “Runaway”: TikTok, su nueva música y su consejo para todos

Aurora se presentó en el segundo día de la más reciente edición del Festival Estéreo Picnic. / Mauricio Santana Foto: Getty Images - Mauricio Santana

Aurora Aksnes, más conocida solo como Aurora, decide quitarse los zapatos en el escenario aunque el suelo esté mojado. “Si me caigo, solo miren para otro lado”, dice con una sonrisa que enternece a todo el público. Luego de hipnotizar a todos con su baile y su voz por media hora, esta mujer que parece salida de los libros de Narnia deja salir de su boca, a la mitad del concierto, lo que la mayoría había esperado escuchar por años en vivo en Colombia:

“I was listenin’ to the ocean

I saw a face in the sand