Avril Lavigne estrena su sencillo “Bite Me”

La estrella multiplatino Avril Lavigne lanzó “Bite Me”, su primer música nueva desde 2019 y debut en el sello discográfico de Travis Barker, DTA Records. La emocionante canción ya está disponible en todas partes y, para celebrar la llegada de “Bite Me”, la cantante, compositora, diseñadora y filántropa multiplatino nominada en ocho ocasiones al premio Grammy ofrecerá a los fanáticos la primera presentación televisiva nocturna de la canción en The Late Late Show With James Corden esta noche.

Dando la bienvenida a Avril a la familia de DTA Records, Barker dijo: “Avril y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, ¡pero creo que he sido fan de ella incluso más tiempo! Ella es una verdadera ruda y un ícono como intérprete, compositora y presencial. Habíamos entrado en el estudio a principios de este año y nos estábamos divirtiendo tanto que supe que quería pedirle que se uniera al equipo de DTA. Estoy tan emocionado de que ahora sea parte del sello. No puedo esperar a que todos experimenten la increíble música que está a punto de lanzar.”

Avril Lavigne - Bite Me (Official Audio)

Avril declaró, “Siempre he admirado a Travis y su trabajo. La primera vez que trabajamos juntos fue hace 15 años en mi álbum “The Best Damn Thing” y realmente disfruté viéndolo convertirse en el productor que es hoy. Pasamos mucho tiempo escribiendo canciones y trabajando juntos en este disco, y firmando con su sello discográfico, DTA se sintió como el hogar perfecto para mí y mi nueva música. Travis comprende mi visión como músico, mi proceso creativo como artista y mis objetivos en esta etapa de mi carrera. Estoy emocionado de lanzar “Bite Me”. Es un himno sobre saber tu valor, lo que te mereces y no darle una segunda oportunidad a alguien que no te merece.”

Los copresidentes de Elektra Music Group, Mike Easterlin y Gregg Nadel, comentaron, “Avril es la rara superestrella cuya influencia solo crece con cada generación. Puedes sentir su impacto en la música popular y continúa magnificándose. Todo se reduce al hecho de que es una compositora increíble y una intérprete dinámica con una integridad artística innegable. Eso es cierto en su nueva música. Estamos emocionados de trabajar con Travis para darle vida a su visión.”

Enseñando los dientes como nunca antes, la alta energía y el himno “Bite Me” fue coproducida por Barker, John Feldmann y Mod Sun. El video musical oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, se encuentra en las etapas finales de producción. La semana pasada, Avril compartió una publicación en TikTok donde anticipó su firma con DTA Records con un clip de ella y Travis interpretando un fragmento de “Bite Me” que ha acumulado más de 10 millones de views y 1.5 millones de “likes” en solo unos días.

Avril había roto Internet a principios de este año con su primera incursión en la plataforma: su post viral “Sk8er Boi” coprotagonizada nada menos que por la leyenda del skate, Tony Hawk. El clip alcanzó de manera impresionante 33.9 millones de views y generó 6.7 millones de “likes”.

Avril está programada para iniciar una gira mundial en 2022 con fechas que se revelarán próximamente.