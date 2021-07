Aymée Nuviola: “Este es un álbum dedicado a Colombia”

La cantante y actriz cubana lanzó su trabajo discográfico “Sin salsa no hay paraíso”, en el que incluye colaboraciones con artistas colombianas como Maía, Fanny Lu, Paula Arenas y Majida Issa.

La voz de Aymée Nuviola es inconfundible. Desde que lanzó su primer álbum de estudio, en 2008, titulado “Corazón sonero”, canciones como “Salsa con timba”, “Nada quedó” y “Un poco de salsa” empezaron a darle la vuelta a todo el continente. Nació en una familia de músicos y se apasionó por el arte desde que era muy pequeña. A los tres años empezó a tocar el piano y tiempo después desarrolló una gran habilidad para componer.

A los nueve años, Aymée Nuviola empezó a cantar de manera profesional al lado de su hermana Lourdes y juntas conformaron el dueto Las Hermanas Nuviola. Gracias a este proyecto, ambas se dieron a conocer en Cuba y ganaron el concurso Todo Mundo Canta. Desde entonces su vida cambió de forma radical.

Ganadora de un Grammy Latino en 2018, por su álbum Como anillo al dedo, y un Grammy en 2020 en la categoría Mejor álbum musical por su álbum A Journey Through Cuban Music, la música de la cantante cubana se ha caracterizado por tomar elementos de varios géneros, como el jazz, el son, el guaguancó y la timba, entre muchos otros.

Además de su carrera como cantante y compositora, Aymée Nuviola también es actriz. Muchos la recuerdan por su papel de Celia Cruz en la novela colombiana que se emitió entre 2015 y 2016. La artista recuerda este personaje con mucho cariño, aunque confiesa que se vio obligada a cancelar la gira del álbum First Class to Havana, que le dio sus primeras nominaciones al Grammy y el Grammy Latino.

Después del éxito y la gran acogida que tuvo su álbum pasado Viento y tiempo (2020), Aymée regresa con un disco repleto de salsa. Sin salsa no hay paraíso es el título de su trabajo, y su voz interpretando grandes éxitos como “La gota fría”, “La tierra del olvido” y “Enfermedad de ti” le agrega el sabor del género a estas canciones, que han sido icónicas en el país y en varios rincones del mundo.

Aunque el lanzamiento del álbum estaba previsto para mucho antes, la pandemia y sus consecuencias hicieron de las suyas y retrasaron el proyecto. “En mi caso y el de mi esposo, que somos artista y mánager, estamos acostumbrados a estar en la casa, porque no tenemos un horario regular como lo tienen otras personas, pero lo más fuerte fue no poder estar en los escenarios, llevar a cabo nuestras giras y proyectos. En medio de esta situación pudimos sacar mi disco anterior Viento y tiempo, y estuvimos bien activos. Nos contagiamos del virus, pero estuvimos bien, afortunadamente”, revela la artista, y agrega que Sin salsa no hay paraíso tomó más tiempo del que había estipulado.

Sin embargo, y gracias al trabajo en equipo junto a su esposo y mánager Paulo Simeón, lograron sacar el trabajo adelante. Aunque la artista asegura que la distancia de los escenarios fue una de las consecuencias más grandes que dejó la pandemia, confirma que se siente motivada de volver a cantar en la tarima.

“El público es la adrenalina que inyecta al artista para seguir, para motivarse. A nosotros nos hace mucha falta el aplauso, y estar alejados de los escenarios fue un doble impacto: emocional y económico. Es complicado, porque ser artista es un trabajo que requiere mucha inversión, y con esta situación todas las áreas de nuestra vida se vieron removidas y afectadas”, afirma Nuviola.

Más allá de los altibajos, la artista quería realizar este álbum como homenaje a Colombia y su cultura, además de ratificar su convicción de empoderar a la mujer, uniéndose a grandes voces de artistas colombianas como Majida Issa, Paula Arenas, Maía y Fanny Lu. Estas colaboraciones hicieron parte del proceso creativo del álbum y fueron cruciales para su construcción.

“Trabajar con estas mujeres fue una experiencia hermosa. Majida Issa fue toda una revelación y una grata sorpresa para mí. La conocía como actriz, pero no sabía que tenía esas condiciones vocales y ese gusto para cantar; me disfruté muchísimo la colaboración de ella, y también de Paula Arenas en “Te busco”, porque es una canción que sé que es muy querida en Colombia, y ellas se lo disfrutaron bastante. Fueron sumamente respetuosas y dedicadas”, comenta Nuviola.

Hace poco, la artista lanzó el video de su versión del clásico “La gota fría”, donde resalta el acordeón como homenaje a este icónico tema musical interpretado por varios artistas, como Carlos Vives, Grupo Niche y Julio Iglesias. “El video se grabó en Miami. Buscamos que el ambiente se pareciera mucho al de Colombia, tiene tomas que son allá también y que sacamos con anterioridad, porque no pudimos viajar por el confinamiento”, cuenta Aymée.

“Disfrutamos mucho la grabación del disco, era un poco peligroso porque hay momentos donde estoy parada de espaldas, y lo que hay detrás de mí es un precipicio con una cascada maravillosa que cae, y yo en tacones. Afortunadamente, se hizo todo con mucho cuidado. Le agradecemos mucho a un amigo que nos prestó la finca para grabar el video”, concluye la artista. Este viernes, la artista lanza el segundo video oficial del sencillo “Te busco”, que interpreta junto a Paula Arenas y Majida Issa, que también hace parte de su álbum Sin salsa no hay paraíso, producido por Gregory Elias, Ángel Arce, Paulo Simeón y Kenya Autie bajo el sello Top Stop Music.

“Te busco”, una versión con Majida Issa y Paula Arenas

“Te busco” es la balada hecha salsa en la que Aymée Nuviola, la Sonera del Mundo, une su voz a las de Paula Arenas y Majida Issa, también nominadas al Latin Grammy.

Aymée Nuviola ft. Majida Issa & Paula Arenas - "Te Busco" (Official Audio Cover)

“Compartir esta canción con talentosas mujeres como Paula Arenas y Majida Issa fue mágico. Tuvimos la oportunidad de compartir varias horas en el estudio de grabación, en donde cada una dio su toque especial y único”, comenta la artista.

Aymée Nuviola está en su gira europea que la llevará por seis países, con 18 conciertos en solo 35 días. Italia, España, Francia, Rumania, Holanda y Bélgica son los países escogidos para recibir el tur “Viento y Tiempo”, que había sido cancelado el año pasado por causa de la pandemia.