Bacilos: Las canciones que sus fanáticos esperan escuchar en el Movistar Arena

Con ocasión de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá este jueves 13 de marzo, como fanático empedernido de Bacilos, me permití crear este listado de diez canciones que —en adición a los grandes éxitos que sin duda cantaremos en unísono— considero indispensables para este anticipado concierto.

Como narré en un pasado escrito sobre su más reciente álbum, Pequeños romances, Bacilos es una banda latinoamericana por excelencia. Desde el Festival Viña del Mar hasta el Movistar Arena (sea el de Buenos Aires, Santiago, o Bogotá), son una de muy pocas agrupaciones con el privilegio de poder sentirse tocando en casa en cualquier lugar de habla hispana.

Sus temas, además de reunir ritmos que resuenan con todos los pueblos de Latinoamérica, evocan dos ejes narrativos que, a mi parecer, son fundamentales para la música del continente: el romance y la canción social.

Argumentar esta afirmación amerita su propia columna, así que por ahora me limitaré a la promesa inicial de esta: un listado de temas —distintos a los éxitos— que, siguiendo estos dos ejes, no pueden faltar en este encuentro entre Bacilos y diez mil de sus más grandes fans.

“Lo mismo que yo”

Empezamos con el romanticismo y con, tal vez, una de las más conocidas de este listado. Esta clásica balada del primer álbum logra ser, en momentos de añoranza, todo lo que un día buscábamos. Es perfecta para esa parte del show en que todos mecen las luces de sus celulares y cantan al unísono su icónico coro. Eso sí, habiendo dos versiones distintas (imposible escoger la mejor) puede que más de uno se equivoque en la primera vuelta.

“Cuestión de madera”

Pasando a la canción social, este otro tema del primer álbum es uno que habría encajado a la perfección en el Festival Cordillera y su temática de enaltecimiento latinoamericano (como es el caso para más de esta lista). Bacilos logra convertir una denuncia contra el complejo de inferioridad latino y la propia discriminación entre pueblos hermanos en una inspiradora reivindicación, una oda a la verraquera de quienes quieren salir adelante bajo “el modelo confundido de una Europa que aquí nunca pudo ser”.

“Miro la luna y pienso en ti”

Tal vez una de las canciones menos conocidas que mejor capturan tantos aspectos icónicos de la banda. Como las fases de la luna —de “la testigo silenciosa”—, a lo largo de la canción se admira una gran transformación: en medio de algunos de los versos más poéticos que nos han brindado (viniendo, además, de un álbum en el que estos abundan), pasa de una introspectiva y medida balada a un lúcido y contundente son, cargado de los vientos y cuerdas característicos de la agrupación.

“La olla”

Continuando con otro tema del tercer álbum, Sinvergüenza, esta es una de esas canciones sociales que más de veinte años después no sólo no pierden su vigencia sino que se adelantaron a conversaciones que hoy tenemos como sociedad. Desde 2004 esta radiografía de la experiencia latina en el primer mundo denunciaba la hipocresía, falencias y daños colaterales de la guerra contra las drogas.

“Carta a Cupido”

Sin querer que la lista se limite a la nostalgia de temas de más de dos décadas de antigüedad, tocar en Bogotá presenta la excusa perfecta para debutar en el escenario este sencillo de 2019 que lanzaron junto a Alejandro González, y, ¿por qué no?, con una aparición del excantante de Bonka también. No todo tienen que ser poéticos deep cuts, otro valor intrínseco de Bacilos es ese talento para, con vientos y letras jocosas y un coro pegajoso, convertir el despecho en gozadera pura. Confieso que fue una elección dura entre esta y “Salvavidas”, su colaboración con TIMØ (¿por qué no mejor las dos?).

“Crónica de una inmigración anunciada”

Manteniendo las narrativas en torno a la experiencia latinoamericana al norte de la frontera —y sobre todo desde el país del realismo mágico—, esta ecléctica obra encapsula el lado más experimental y atrevido de Bacilos en una enredadora tragicomedia sobre la inmigración que lo deja a uno maravillado y absorto. Treinta años después, el “Cuidao, cuidao, que te coge la migra”, retumba tristemente vigente.

“Soledad”

Todo buen concierto debe mantener un contrapeso a la euforia que sin duda llenará el recinto, y si “Lo mismo que yo” y “Miro la luna…” pueden tocarnos el alma con una agridulce añoranza, el desolado “Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado” es capaz de exprimirle unas cuantas lágrimas. Será el momento para evidenciar cuán cercanos podemos sentirnos entre canciones que por tres décadas nos han acompañado.

“Locos”

Si con cada canción social se reitera lo relevantes que son las radiografías musicales de Bacilos, el cierre de su álbum de regreso, ¿Dónde nos quedamos?, no se puede quedar atrás. En su momento, este tema denunció las tantas demencias de la humanidad, y cómo en Venezuela, en Israel y Palestina, hasta en “USA con su Trum-Putín”, estamos a merced de “todos los males de los extremistas y los radicales”. Seis años después, todos siguen locos. Todos por igual.

“Buena”

No son muchos los temas en esta lista los provenientes del álbum Caraluna; seguramente porque, al ser el más exitoso de la banda, ya varios de ellos podrán esperarse en el repertorio. Pero uno que podría llegar a faltar y sin duda no debería es el cierre del álbum, que inyectaría al concierto toda la desenvoltura y sabor de los ritmos más caribeños evocados por la banda a lo largo de su obra.

“El edificio”

Finalmente, la que nunca debería faltar cuando Bacilos toca en Colombia. Recuerdo de pequeño oír decir que esta canción sobre “un edificio construido con los pies” era una analogía para el país y, en la inocencia de la infancia, no entender las metáforas más allá de su “vista doble al mar”. Es una prueba, tanto de la proeza lírica de Jorge Villamizar, como del doloroso proceso de adquirir conciencia sobre la historia y realidad del país, la lacerante claridad con que cada línea evidencia su inspiración. Es difícil retener las lágrimas cuando, hacia el final, el violín toca las primeras notas de nuestro himno nacional, y al oírlo en el concierto sin duda será imposible. Más aún sabiendo que la actual situación del país cada día se asemeja más a la de los años noventa que inspiraron el tema.

Y ahí está. Diez canciones que como fanático empedernido de Bacilos —en todas sus facetas, con todos sus ritmos, y ante todas sus narrativas— considero harían del inminente encuentro en el Movistar Arena este 13 de marzo una experiencia más emotiva e inolvidable de lo que sin duda ya será.