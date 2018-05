"Back to you", la canción de Selena Gomez para el regreso de "13 reasons why"

Agencia Europa Press

Selena Gomez estrenó este viernes "Back to you", su nueva canción y primer tema de la banda sonora original de la segunda temporada de la serie "13 reasons why", en la que ella misma participa como productora. (Leer Exigen a Netflix que no emita otra temporada de 13 Reasons Why).

La banda sonora saldrá a la venta el 18 de mayo coincidiendo con el estreno de la serie en Netflix y se puede reservar a partir de este viernes. Incluirá nuevas canciones de OneRepublic y Logic, Billie Eilish Feat Khalid, Yungblud feat Charlotte Lawrence y Lord Huron con Phoebe Bridgers.



La banda sonora estará disponible en vinilo, CD y cassette. Un parte de los ingresos por la venta del disco vía la web de la BSO irán dirigidos a Crisis Text Line, la asociación que ayuda e interviene las 24 horas del día ante una situación de crisis a través de mensajes de texto y la fundación The Trevor Project, la organización más grande en el mundo que lucha por la prevención del suicidio y acoso por discriminación de género. (Leer 13 reasons Why: ¿Y si Hannah no era la única?).

"Back to you" es una canción producida por Ian Kirkpatrick y Trackside. Al igual que en la primera temporada, la banda sonora también nos trae una colección de canciones de la New Wave de los 80 con nombres como New Order, Echo & The Bunnymen, Orchestral Manoeuvres In The Dark, Tears For Fears y Siouxsie and the Banshees.