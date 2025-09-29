Bad Bunny será el artista central del show del medio tiempo del Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny acaba de terminar su residencia de tres meses en Puerto Rico. Foto: EFE - Thais Llorca

El puertorriqueño Bad Bunny será la gran estrella del show de medio tiempo del próximo Super Bowl, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, que se realizará el 8 de febrero de 2026, en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

El anuncio lo hizo la liga de football americano (NFL), a lo que le siguió la publicación de un video del artista, con el que oficializa su presentación en Estados Unidos.

Previamente, el artista había señalado en su cuenta de X que: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. Esto relacionado con declaraciones previas en las que aseguró que no incluiría a ese país en la gira que comenzó con la Residencia de tres meses en Puerto Rico.

estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos. — Benito Antonio (@sanbenito) September 29, 2025

Sumado a esto, en comunicado, el puertorriqueño indicó que el concierto lo hará “por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown (…), esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”.

Por su parte, Jay-Z, fundador de Roc Nation, organizador del evento, indicó que lo que Bad Bunny ha “hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, al que también se sumó Bad Bunny.

Actualmente, el cantante se encuentra en la gira de su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, que publicó en enero y que lo traerá el próximo año a Latinoamérica.

Este año, la estrella del medio tiempo fue Kendrick Lamar. Previamente estuvieron Usher(2024), Rihanna(2023), Dr. Dre y amigos (2022), The Weeknd (2021) y Jennifer Lopez y Shakira (2020).