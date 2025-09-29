Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

Bad Bunny será el artista central del show del medio tiempo del Super Bowl 2026

El artista lo confirmó en sus redes sociales. Encabezará el espectáculo del 8 de febrero en el escenario del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Agencia AFP y Redacción Entretenimiento
29 de septiembre de 2025 - 02:35 a. m.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny acaba de terminar su residencia de tres meses en Puerto Rico.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny acaba de terminar su residencia de tres meses en Puerto Rico.
Foto: EFE - Thais Llorca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El puertorriqueño Bad Bunny será la gran estrella del show de medio tiempo del próximo Super Bowl, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, que se realizará el 8 de febrero de 2026, en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

El anuncio lo hizo la liga de football americano (NFL), a lo que le siguió la publicación de un video del artista, con el que oficializa su presentación en Estados Unidos.

Previamente, el artista había señalado en su cuenta de X que: “estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”. Esto relacionado con declaraciones previas en las que aseguró que no incluiría a ese país en la gira que comenzó con la Residencia de tres meses en Puerto Rico.

Sumado a esto, en comunicado, el puertorriqueño indicó que el concierto lo hará “por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown (…), esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”.

Por su parte, Jay-Z, fundador de Roc Nation, organizador del evento, indicó que lo que Bad Bunny ha “hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer López en 2020 en Miami, al que también se sumó Bad Bunny.

Actualmente, el cantante se encuentra en la gira de su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, que publicó en enero y que lo traerá el próximo año a Latinoamérica.

Este año, la estrella del medio tiempo fue Kendrick Lamar. Previamente estuvieron Usher(2024), Rihanna(2023), Dr. Dre y amigos (2022), The Weeknd (2021) y Jennifer Lopez y Shakira (2020).

Por Agencia AFP

Por Redacción Entretenimiento

Temas recomendados:

football-americano

USA

NFL

SuperBowl

medio tiempo

Bad Bunny

2026

Estados Unidos

Gira

Debi Tirar Más Fotos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.