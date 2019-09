Banda Saxon cancela participación en Knotfest Colombia por salud del cantante

La agrupación Saxon canceló su participación en los festivales Knotfest Colombia, Knotfest México y Oktober Metal Fest de Holanda, pues su vocalista Biff Byford fue diagnosticado con una condición cardíaca que requiere atención quirúrgica inmediata y un periodo de recuperación que durará hasta el próximo año. (Le puede interesar: El festival Knotfest Colombia 2019 trae de vuelta a Slipknot).

“Como todo el mundo sabe, vamos a tener que cancelar algunos de los shows porque necesito una operación en mi corazón que sucederá la próxima semana. No hay nada más que pueda decir realmente, solo que siento decepcionar a las personas que querían vernos. Sé que mucha gente quería ver nuestro espectáculo, pero no hay nada que pueda hacer así que por favor deséenme suerte y envíenme buenas vibraciones. Tenemos que estar positivos en esto y, con suerte, voy a volver tan fuerte como antes”, dice Byford en un mensaje publicado este viernes.

