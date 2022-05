Baum Festival 2022 en Corferias: Artistas, horarios, y cómo comprar boletas

Baum Festival. Foto: Cortesía

La celebración culmen de la fiesta electrónica del país se vivirá este 20 y 21 de mayo en Bogotá. La comunidad electrónica y los más de 40 mil asistentes que se esperan, se reunirán para bailar durante horas bajo los beats de Adam Beyer, Ellen Allien, Ben UFO, Digitalism, Anna, Stephan Bodzin, Dax J, Jan Blomqvist, Booka Shade y más. Además, BAUM FESTIVAL estrena una mítica locación en el corazón de la capital con toda su historia de eventos múltiples legendarios: Corferias.

Serán cinco escenarios los que reciban a los ravers durante el fin de semana. El Heineken Stage será el principal, pero estarán también los tradicionales Baum Stage y Páramo Stage, además un escenario curado por dos de los colectivos electrónicos más efervescentes de los últimos años en Colombia: Sensor para el 20 de mayo e Insurgentes para el 21.

Finalmente, una de las novedades para este regreso de Baum Festival es la inclusión de un espacio para el jazz y sonidos más apacibles, el Arnedo Club de Jazz. Un homenaje en vida al jazzista colombiano más grande de nuestros tiempos, el maestro Antonio Arnedo. Una muestra de la evolución de Baum Festival hacia nuevas experiencias sonoras.

Igualmente, en 2022 se continúa con la apuesta por generar espacios seguros para las mujeres dentro de esta fiesta electrónica. La Secretaría de la Mujer de Bogotá tendrá un espacio físico en Corferias y una Línea Púrpura habilitada para atender casos e inquietudes relacionadas con la seguridad de las mujeres en el Festival. Adicionalmente, este jueves 19 de abril en Videoclub, y junto al colectivo Insurgentes, se celebrará el conversatorio “Hablemos sobre espacios seguros en la pista de baile” moderado por Nathalia Guerrero de Manifiesta y con lxs invitadxs: Luisa Uribe de Resident Advisor, Diana Rodríguez la Secretaria de la Mujer y de Baum Festival, Philippe Siegenthaler.

“Es importante hablar sobre espacios seguros en las fiestas porque nos permite prevenir y atender adecuadamente violencias que se presentan en ellas constantemente. La seguridad en estos espacios se trata más del cuidado colectivo y del reconocimiento de esas violencias sistemáticas que de una restricción o persecución a las y los asistentes. Tenemos que entender que no existen los espacios completamente seguros pero eso no significa que no podamos pensar en reducción de riesgos, capacitación y sensibilización de quienes estamos en estos espacios”, cuenta Uribe de Resident Advisor.

Boletería

Estas son las novedades de la sexta edición de Baum Festival que en su épico regreso de dos días marcará el pináculo de la temporada electrónica de Colombia que se vivió con los shows de Amelie Lens, Boris Brejcha, Rodhad y Baum Park en Medellín. El 20 y 21 de mayo Corferias se convertirá en el epicentro de los bajos en el pecho, las luces estridentes, los beats más fiesteros y la vuelta del rave más grande de Colombia. Últimas boletas en EntradasAmarillas.com