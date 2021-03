“Bellaca”, la canción sin género que lanza Diana K

La artista y ex participante de “La Voz Kids 2018″ presenta su más reciente sencillo, con el que invita a dejar atrás el miedo y a vivir el presente.

Diana K presenta “Bellaca”, una canción que no tiene género ni prototipos, que la presenta para todas aquellas personas fuertes que no le tienen miedo a nada. Para quienes su personalidad va más allá de las críticas y son arriesgados a vivir la vida bajo su propia perspectiva.

Cómo dice la artista en la canción “ojalá me hubiera dado cuenta de que el tiempo perdido no se recupera”.

(Le recomendamos: Fito Páez y Lali presentan “Gente en la calle”).

“Es momento de dejar atrás los límites y el miedo al qué dirán, el hoy define el futuro de todos nosotros y considero que no necesito que los que los demás me definan, me siento fuerte, la más dura, linda, valiente, me siento Bellaca”, dice Diana K.

“Cuando escribí la canción pensé en mostrarme tal cual cómo soy, fusionar mi sensualidad con mi fuerza y lograr conectar con todos los que se identifican conmigo”, añade.

(Le puede interesar: Zephia Brothers: reguetón desde los Llanos).

El videoclip está enmarcado en la mitología, y en él Diana K es una diosa egipcia que muestra, con un vestido dorado, sensualidad en el baile e interpretación de la canción. La artista barranquillera, que se dio a conocer en “La Voz Kids 2018″, ya ha tenido otros lanzamientos como “Dos en la cabeza”, “Me haces bien”, “Sola”, “Acércate” o “Te dejé”.

El año pasado presentó “Soltera”, una letra que les canta a las mujeres que no les gusta que le regalen chocolates, flores o relaciones que les generen estrés o crisis y que en todo caso prefieren estar solteras. Con este lanzamiento se ubicó en la casilla cinco de los temas de radio Hot Song en Monitor Latino.