El artista chileno aprovecha el éxito de su nuevo tema “Cumbia del encierro” para impulsar una campaña para ayudar a las personas de la tercera edad.

El artista chileno Beto Cuevas aprovecha el éxito de su nuevo tema Cumbia del encierro para impulsar una campaña para ayudar a las personas de la tercera edad en América Latina porque, contó a EFE, le preocupan los estragos de la pandemia en su salud mental.

”La canción tiene una gran historia. Es algo que se dio de una manera mágica, pues una abuela de 88 años que conoce mi hermana le mandó una (canción a) capella que se le ocurrió a ella una mañana y mi hermana me la mandó a mí”, recordó Cuevas sobre el día que entró a su vida Marujita, una señora que se gana la vida leyendo las cartas del Tarot.

”Me metí en el estudio con mi hijo (Diego Cuevas) a ponerle música y lo que resultó se lo mandamos a mis amigos de (la banda argentina) Los Auténticos Decadentes y terminó apareciendo un producto que es una linda canción, pero que además tiene un propósito muy noble”, agregó el artista.

”Marujita lo hizo con la intención de que todos bailaran y todos fuesen felices en un momento en el que hay mucha depresión”, explicó Cuevas, quien lanzó la canción la semana pasada y decidió transformar la recepción que tuvo en un movimiento filantrópico.

”Se convirtió en una especie de bola de nieve. Hemos lanzado una campaña para apoyar a las personas de tercera edad que en estas circunstancias (de la pandemia) están sufriendo mucho. A veces están solos. No ven a nadie y eso les afecta muchísimo”, subrayó el artista.

Aunque la iniciativa comenzará por Chile, la idea es extenderla por toda América Latina: “Ojalá que en nuestra cultura aprendiéramos a valorar a los adultos mayores. A dejar de verlos como menos, sino como personas que tienen muchísimo para dar y contribuir”, añadió Cuevas.

CUMBIA POR ROCK

Si bien Cumbia del encierro ha sido bien recibida por el público, algunos de los fanáticos de Cuevas, muchos de ellos testigos de su carrera artística desde que comenzó como el líder vocal de la banda chilena La Ley, se han declarado sorprendidos de que haya decidido grabar un tema tan alejado de sus raíces musicales.

”Sí, yo soy un exponente del rock y es lo que más me gusta, pero no por eso me voy a limitar como artista y si me inspira hacer una cumbia, por qué no la haría”, expresó el músico al hablar de algunos comentarios negativos y críticas.

”Estamos en una época en la que la democratización de la música lo ha hecho posible, pues los géneros se han desdibujados, pero incluso si no fuera así, un artista tiene todo el derecho de explorar distintas formas de expresarse”, subrayó.

Esta semana, además, podría sorprender aún más a sus fans pues ha participado en una nueva versión de Música ligera, el legendario tema de la banda argentina Soda Stereo, con el grupo panameño Los Rabanes.

”Quedé muy feliz con el resultado”, indicó Cuevas, quien, al igual que Gustavo Cerati, el fallecido cantante y compositor de Soda Stereo, tiene una de las voces más icónicas del rock en español.

EXPLORANDO MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Cuevas ha hecho todos estos trabajos respetando, “más de lo que a veces ha recomendado el gobierno”, las normas de confinamiento y aislamiento social, para detener los contagios del coronavirus.

Ha pasado los días en su casa en Los Ángeles (EE.UU.) dedicado a la música, sus seres queridos -muchas veces por videollamadas- y a su arte visual.

No solo pintando, sino sorprendiéndose de la forma en la que su inconsciente hace dos años llegó a plasmar en un lienzo una pieza al estilo surrealista con imágenes que hoy en día le parecen premonitorias de la COVID-19.

”Es increíble cómo uno se puede conectar con el universo y cómo el arte a veces nos avisa. Solo hay que prestar atención”, comentó.