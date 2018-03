Beyoncé y Jay-Z anuncian una gira conjunta

AFP

Beyoncé y Jay-Z anunciaron el lunes una nueva gira conjunta, que probablemente escenificará algunos de los conciertos más lucrativos del año.

El rapero y la diva, que en junio se convirtieron en padres de mellizos, abrirán el 6 de junio en la ciudad de Cardiff, en Gales.

La gira de 36 fechas recorrerá Europa, con espectáculos en 15 ciudades, entre las que se encuentran Barcelona (11 de julio), París, Londres, Roma y Berlín, y saltará después a América del Norte, donde cerrará el 2 de octubre en Vancouver.

Beyoncé anunció la gira a sus 112 millones de seguidores de Instagram con la publicación de una foto en blanco y negro en la que la pareja posa sensualmente en una moto, con una calavera estilo Lejano Oeste.



También publicó un breve video de imágenes en cámara lenta de ambos musicalizado con el clásico del reggae "I'm Still in Love With You".

Jay-Z y Beyoncé bautizaron la gira como "OTR II", una referencia a su primera gira conjunta "On the Run" en 2014, que recaudó unos 100 millones de dólares.

Antes de iniciar el periplo, la estrella pop se presentará en abril como cabeza de cartel de Coachella, el festival de música más grande de Estados Unidos, en su primera actuación desde que dio a luz al segundo y tercer hijo de la pareja.

En cuanto a Jay-Z, la gira seguirá a una serie de conciertos en solitario para promocionar "4:44", su último álbum introspectivo en el que hace un mea culpa por su infidelidad a Beyoncé.