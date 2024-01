Billie Eilish, Laura Karpman y American Symphony , la música en los Óscar 2024

"Barbie" compite por el galardón también con What was I made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell. Foto: Cortesía

La música de Barbie sonará en los Oscar. La Academia ya anunció a los nominados de este año en cada categoría y, aunque Greta Gerwig no está entre las candidatas a mejor dirección ni su protagonista, Margot Robbie, nominada mejor actriz, lo que ha generado protestas entre los fans, dos de los temas de su taquillero filme sí que optan a mejor canción original y, por tanto, resonarán en la ceremonia del próximo 10 de marzo.

I’m Just Ken, interpretado por Ryan Gosling y compuesto por los ganadores del Oscar Mark Ronson y Andrew Wyatt (Ha nacido una entrella) ya se hizo con el premio a mejor canción en los Critics Choice Awards y fue candidato en los Globos de Oro. Ahora, con esta nueva nominación, el popular tema sigue cosechando reconocimientos.

Barbie compite por el galardón también con What was I made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell, dúo premiado por la Academia en 2022 con No Time to Die, del filme homónimo de James Bond. Además, esta pieza ya se hizo con el Globo de Oro a mejor canción original en la última edición de los Globos de Oro.

Aparte de estos dos temas de la cinta de Gerwig, las otras películas que optan a mejor canción original son Flamin’ Hot con The Fire Inside, American Symphony con It never went away y Los asesinos de la luna con Wahzhazhe, un canto nativo americano. Por otro lado, igualmente notables han sido los no nominados, que incluyen a artistas como Lenny Kravitz, Dua Lipa, Olivia Rodrigo o Halle Bailey.

MEJOR BANDA SONORA

En cuanto al Oscar a mejor banda sonora original, de los filmes anteriormente mencionados solo se repite Los asesinos de la luna, con la música de Robbie Robertson entre las cinco partituras nominadas. Los compositores Laura Karpman, Ludwig Göransson y Jerskin Fendrix completan también son candidatos a este premio por la música de American Fiction, Oppenheimer y Pobres criaturas, respectivamente.

Pero sin duda alguna todas las miradas van a para el legendario maestro John Williams, que ha conseguido su nominación a los Oscar número 54 por la banda sonora de Indiana Jones y el dial del destino. A sus 91 años, el compositor es la persona viva que acumula mayor número de nominaciones. Según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el fallecido Walt Disney ostenta el récord general con 59 nominaciones .