Billy Corgan y la evolución de la música: “La IA lo cambiará todo”

Billy Corgan siempre ha sido un hombre de ideas ambiciosas. La última es ATUM, el nuevo álbum de The Smashing Pumpkins, una ópera rock que dividieron en tres partes y marca el primer lanzamiento desde que la banda se reunió en 2018, que ha recibido críticas positivas de los medios especializados. “Es una grandilocuente ópera de rock espacial con himnos”, dijo la revista británica NME.

Pero ese es solo un lado de Corgan, el músico. Es todo un intelectual. A lo largo de sus más de 35 años de carrera, pocos recuerdan que también ha escrito poesía, como la que recogió en el libro Blinking with Fists. También es un ávido lector de Bukowski, Camus y Hesse. No se cansa. Sus lecturas críticas sobre la industria de la música, que ha podido alimentar con los años y su actitud extremadamente franca en las entrevistas, le dan la autoridad para hablar de la evolución del arte y el negocio. No se guarda nada, por lo que sus opiniones, a veces controvertidas, a algunos los pueden incomodar. Hablamos con él sobre el más reciente disco de los Pumpkins y de lo que está ocurriendo en la industria.

Hablemos del nuevo álbum, ¿por qué decidieron dividirlo en tres partes?

La mayoría de películas tienen tres actos. Al final de cada acto, algo sucede y luego la historia pasa al siguiente. Así que fue una forma de dividir la música en actos para crear continuidad. Para el lanzamiento quería hacer un pódcast llamado The 33 Podcast, donde cada episodio hablaba de una de las canciones, pero descubrí que había resistencia de la discográfica con la que trabajaba sobre cómo los servicios de streaming iban a funcionar con eso.

¿Cómo crees que sea recordado el álbum?

Ya no me importa eso, porque he hecho muchos álbumes que las personas han querido más en su tiempo y otros a los que no les han puesto atención. Así que esa respuesta no me compete.

¿Cómo balanceas crear nueva música con las expectativas de los fanáticos? ¿ Muchos son reacios a lo nuevo y las realidades de la industria?

Es una buena pregunta. En 2007, muchas personas estaban muy molestas con la música que estábamos haciendo. Sacamos un álbum, Zeitgeist, y ahora a la gente realmente le gusta. De alguna manera, en ese momento, en 2007, la estética no coincidía con su recuerdo de los años 90. No lo sentían como si fuéramos nosotros. Pero ahora a mucha gente le gusta esa música y la consideran parte de los Smashing Pumpkins. Así que en respuesta a tu pregunta, no hay un equilibrio. Cada persona se basa en la memoria, y la memoria de cada persona sobre la banda después de 35 años ciertamente no es mi memoria. Así que intentas hacer lo mejor que puedes para encontrar un equilibrio entre la memoria colectiva de las personas en el público y, por supuesto, tu propia memoria.

En este proceso creativo debes consumir mucha música. ¿Qué has escuchado últimamente que te haya sorprendido?

No escucho música nueva, así que cualquier referencia que te dé puede ser muy vieja. Por ejemplo, en los años 60 durante la era de los grupos de mujeres estaba The Shangri-las, cuya canción más famosa era “Leader of the Pack”. Al explorarlas me sorprendí al descubrir que eran muy diferentes a otras bandas de esa época. A pesar de haber durado muy poco tiempo, en ese lapso hicieron música que, de cierta manera, era muy moderna y tenía un pensamiento único. Eso se me hace interesante del mundo moderno: nací en 1967 y escuché esta banda famosa toda mi vida y nunca pensé que sería un fanático. Ahora estoy asombrado. Me doy cuenta de que tenía una impresión completamente equivocada sobre este grupo todo ese tiempo.

Escribir canciones es un proceso difícil y personal. Ahora que estas nuevas tecnologías están surgiendo, siento que la dificultad de ese proceso se pierde, pero también la humanidad del mismo. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial?

Bueno, creo que es interesante en el sentido de que la mayoría de las personas no han comprendido lo que está por venir, que es que casi todos los aspectos de la sociedad van a cambiar. Ya sea que estés usando un banco o escribiendo una carta o componiendo una canción, vas a utilizar inteligencia artificial. La mayoría de las personas lo usarán para hacer su vida más rápida, más eficiente. Como dijiste, creo que se perderá mucha humanidad en el proceso. Pero a nadie le gusta llamar al banco y esperar en el teléfono durante una hora y luego frustrarse con alguien. Así que la gente dirá: “Hice esto con inteligencia artificial para resolver mi problema bancario. Ni siquiera tuve que esperar en el teléfono”. La gente ve ese cambio como algo positivo.

En las artes, no necesariamente será positivo o negativo: en las artes será algo que cambiará por completo todo y realmente generará una discusión más grande sobre el arte orgánico, que es generado por seres humanos utilizando facultades humanas, y el arte digital, que es creado por un humano utilizando herramientas digitales, pero no de la misma manera que usas, digamos, Pro Tools. Me refiero a que tendrás un sistema de IA que escribirá tu canción, tus letras. Compondrá básicamente tu arte por ti. Y si eres un pintor, simplemente puedes sentarte allí y decir: “Pinta esto por mí. No me gusta, cámbialo, cámbialo”, hasta que encuentres algo que te guste’. Y luego podrás decir que es tuyo porque le dijiste a la IA qué hacer.

¿Qué desafíos ves para los artistas?

No creo que estemos allí todavía porque creo que la mayoría de las personas no pueden comprender el problema. Por ejemplo, digamos que tienes dos artistas musicales de 20 años. Uno escribe sus propias canciones y las graba en su habitación, y el otro usa IA para escribirlas. ¿Le gustará a la gente más el artista que usó IA porque sus canciones son más pegadizas? ¿O habrá un fanático al final de ese proceso al que no le guste la persona con el sistema de IA porque no lo hizo por sí misma? No, la gente escuchará lo que le gusta. Ya están escuchando a artistas que están completamente afinados automáticamente y robotizados, ¿sabes a lo que me refiero? Así que, por supuesto, escucharán música de IA. Esto pondrá una tremenda presión sobre los artistas orgánicos para que cambien la forma en que escriben, para que sea casi más como la escritura tecnológica de los sistemas de IA, o tendrán que acostumbrarse a usar IA porque es mucho más fácil y más barato.

Es un momento desafiante para la industria de la música. Hay otros elementos: TikTok y las redes sociales. ¿Cómo crees que han remodelado la forma en que consumimos música?

Entiendo que, como seres humanos, queremos clasificar la mayoría de estas preguntas como buenas o malas. Pero creo que ya no podemos pensar de esa manera. Creo que simplemente debemos pensar que las cosas van a cambiar. Por ejemplo, si quieres usar TikTok, podrías decir: “Bueno, la gente ya no ve videos completos, solo ve clips”. Pero esa es la forma en que la gente descubre música. Entonces, más personas escuchan música que nunca antes, ¿es eso algo malo? Es muy similar a cuando las películas pasaron de ser películas mudas a sonoras. Tuvieron que cambiar la forma en que hacían las películas. Tuvieron que cambiar quién actuaba en las películas y creo que esto es lo que va a suceder. Todo va a cambiar. Y luego alguien se parará allí más tarde y dirá: “Oh, esto es malo porque estas cosas cambiaron”, y luego alguien más dirá: “Bueno, ahora me gusta más”. Así que el cambio fue bueno. Entonces, no creo que sea bueno o malo.

Ahora hablemos sobre la música en vivo. The Smashing Pumpkins sigue, con presentaciones impecables, encabezando festivales y llenando estadios. Hay muchos debates sobre las empresas de boletería. ¿Crees que están obstaculizando el goce de la música para los verdaderos fanáticos?

No, para nada. Soy lo que llamarías un capitalista de libre mercado. Dejas que el libre mercado decida qué es justo y qué no lo es. Así que creo que es un concepto muy burgués culpar a Ticketmaster de que los conciertos son demasiado caros o que la experiencia no es buena. Al final del día, si la gente no quisiera pagar esos precios, los precios bajarían. Si la gente no quisiera pagar US$500 por una entrada, no lo haría. Así que creo que el sistema se equilibra solo. No creo que Ticketmaster o cualquier otra compañía esté arruinando la experiencia de los conciertos. La gente aún puede ir y disfrutar de la música en vivo si así lo desea. Ponlo en esta manera: si la gente quiere que el arte sea gratis, probablemente una banda o artista no vaya a tu ciudad. Entre lo gratuito y lo pago siempre habrá una discusión de cuánto vale algo. Y lo que digo es que, en general, el arte está devaluado.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Probablemente fue mi padre, quien me dijo que escribiera mis propias canciones y no me molestara en aprender las de los demás.