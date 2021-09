Black Eyed Peas ofrecerán en streaming un concierto desde las pirámides de Egipto

El próximo 2 de octubre Will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul interpretarán sus temas más emblemáticos en el concierto “Where is the LoveStream Black Eyed Peas”, que se transmitirá en directo.

El próximo 2 de octubre Black Eyed Peas marcarán un nuevo hito en su carrera musical al ofrecer un concierto desde un enclave único: las pirámides de Egipto. En “Where is the LoveStream Black Eyed Peas”.

Will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul interpretarán sus temas más emblemáticos en un concierto que se transmitirá en directo. Los seguidores de la banda estadounidense ya pueden adquirir sus entradas y pases VIP para el histórico concierto con precios que van desde los 9,99 hasta los 75 euros a través de LIVENow.

“Durante el año hemos echado de menos el escenario y a nuestros fans. Estamos increíblemente orgullosos de poder actuar desde las pirámides de Egipto, y también de poder transmitirlo en vivo a nuestros admiradores de todo el mundo”, señala Will.i.am consciente de el público “ha echado de menos la música en vivo tanto como nosotros”

“Por eso estamos ansiosos de celebrar y bailar con todos vosotros, allá donde estéis”, sentencia el artista que junto a sus tres compañeros ofrecerá un concierto único desde uno de los lugares con más riqueza histórica del mundo en una actuación que la banda pretende sea “una celebración internacional de música, amor y unidad”.

Además de los cientos de miles de fans que seguirán el concierto en streaming desde todas las partes del mundo, el 2 de octubre en Egipto estarán también acompañados de 1.000 afortunados seguidores que disfrutarán de éxitos como como “Shut Up”, “Let’s Get It Started” “Boom Boom Pow”, “I Got A Feeling” y, por su puesto, su ya clásico “Where Is The Love?”.

Las entradas

Las entradas para seguir el concierto ya están a la venta en la página web de LIVENow con varias opciones que van desde la entrada general con un precio de 9,99 euros, hasta un paquete VVIP que por 75 euros da acceso no solo al concierto, sino también a imágenes inéditas entre bastidores, un acceso a la transmisión en vivo desde la antesala del escenario, una pieza de arte digital exclusiva y firmada por la banda y una de las 200 ilustraciones litográficas de edición limitada.

Con más de 35 millones de álbumes vendidos en sus 25 años de trayectoria musical, Black Eyed Peas es uno de los grupos más exitosos que acumula, entre otros galardones, un total de 6 premios Grammy.