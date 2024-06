Blessd anuncia gira por Bogotá y Medellín

(Imagen de Archivo) Blessd durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2024. Foto: El Espectador - José Vargas

Después de anunciar su próximo álbum con Maluma, Blessd dio a conocer que dará una gira en la que pasará por las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín. Así lo anuncio este martes, en medio del lanzamiento de su gira mundial, llamada “Sueños De Barrio”.

Quizá le pueda interesar: El Kalvo, hacer rap mientras se cotiza para la pensión

La cita con el artista urbano está programada para 18 de octubre en el Movistar Arena en la capital colombiana y 25 de octubre en La Macarena en la capital antioqueña.

“Estoy muy contento de poder compartir con todo mi público, estaré en Bogotá y Medellín los shows más importantes para mí. Si en Bogotá el año pasado rompimos este año se va a caer todooooo … Medellín, mi ciudad, vamos a tirar la casa por la ventana. Eso es todo, ‘Si Sabe’”, mencionó en reguetonero.

El cantante de 24 años estrenó su último disco, “SI SABE”, en enero pasado y para esta gira, el show estará visualmente orientado a este concepto que conecta el urbano, el fútbol y la vida de barrio en Medellín. El lanzamiento del álbum estuvo protagonizado por dos partidos de fútbol donde los protagonistas fueron Blessd y Ronaldinho, uno en Miami y otro en la capital antioqueña.

Boletas Blessd

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale!) desde este miércoles 5 de junio a las 10:00 a.m. hasta el viernes 7 de junio a las 9:59 a.m. Para público general estará a partir el 7 de junio a las 10:00 a.m. Las tiqueteras para las boletas será a través de Tuboleta para Bogotá y Taquilla Live para Medellín.

Álbum de Blessd con Maluma

“Logramos hacer algo soñado y ahora no nos aguantamos más para mostrarles el primer álbum urbano de dos colombianos”, anunciaron tanto Maluma como ‘El Bendito’ en sus redes sociales, junto a fotos de los dos artistas paisas, que ya han colaborado en temas juntos como el remix de ‘Imposible’.

El álbum, que cuenta con seis canciones, será presentado el próximo jueves 6 de junio en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco de Medellín con una sesión de escucha cuyas entradas ya están agotadas y que será retransmitida en directo a través de los perfiles de Instagram de ambos cantantes.

“Gracias a todos los que son parte de este álbum, en especial nuestros fans que son nuestro motor y nos motivan siempre a romper desde nuestras raíces. Del Barrio Pa’l mundo entero mi parcero, si sabeeee!!!!”, añadieron los artistas.

El colombiano de 24 años es una de las jóvenes promesas del reguetón y ya ha colaborado con artistas como Feid, Ovy on the Drums, Myke Towers o Peso Pluma, y estrenó su último disco "Si Sabe" el pasado enero, un álbum urbano de catorce canciones cuyo tema principal "Si Sabe Ferxxo" alcanzó el puesto número uno en la lista Latin Airplay de Billboard.