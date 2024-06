Blessd: “Mi sueño frustrado fue ser futbolista”

Ronaldinho y Blessd se conocieron en un partido que tuvo lugar en Miami. Foto: Cortesía equipo de prensa Blessd

Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, está sentado jugando Play Station con unas gafas de sol puestas y la camiseta de Ronaldinho con el 10 en la espalda. A su lado aparece el exfutbolista brasilero. Pide un control. Gaucho se controla a sí mismo, mientras que Blessd hace lo posible para ganar la partida. No lo logra.

Ronaldinho hace un gol con Ronaldinho. Con un globito la mandó a guardar. Un gol que hizo muchas veces en la vida real. Blessd se toma con tranquilidad la derrota. “Yo quiero que escuche esto, yo soy bueno, es para hacer música”, le dice mientras le pasa sus audífonos al exBarcelona. Pone en su celular la canción “Sí Sabe Ferxxo”. Ronaldinho baila el tema que el artista hizo junto a Feid. La escena del video se acaba con las dos palabras que definen el proyecto musical de Blessd: “Sí sabe”.

Con esa secuencia se dio inició a la transmisión al partido de fútbol que disputaron Blessd y Ronaldinho, cada uno con sus equipos, en el Coliseo Cubierto Iván De Bedout de Medellín el pasado 16 de mayo. ¿La razón? Dos pasiones, dos disciplinas que el cantante paisa quiso unir como parte de un sueño que tenía desde niño, cuando corría por las calles de Itagüí detrás de un balón persiguiendo una ilusión.

Dida, Juan Sebastián Verón, Juan Arango, Victor Hugo Aristizábal, Ovy On The Drums, Ryan Castro y otras personalidades, se unieron para darle sentido a un mensaje: el fútbol y la música no solo se unen, también se complementan. Así lo dijo el director técnico y asesor deportivo de Atlético Nacional, Francisco “Pacho” Maturana, en una rueda de prensa realizada el 15 de mayo en Medellín. “La idea de Blessd llega como una medicina para nosotros porque venimos de una temporada difícil y tenemos que resucitar a partir de la alegría que él nos trae, a partir de la sintonía en lo que son las misiones, porque así como el fútbol quiere hacer buenos seres humanos que jueguen fútbol, la música tiene la capacidad de direccionar a estos niños a partir de los mensajes que se dan allí”, dijo el entrenador. El arquitecto del único título que tiene la Selección de Colombia de mayores. Fue él quien dirigió el equipo campeón de América en 2001. Blessd está de acuerdo con lo que dice Maturana, a quien admira por ser un histórico del equipo del que es hincha.

Siempre ha querido que los jóvenes del mundo entiendan que en el arte está la salida a las cosas negativas que tiene la sociedad, lo dice desde la experiencia. Creció en la comuna, rodeado de carencias, pero en el fútbol encontró una ilusión. Pensó que iba a ser la única que tendría, pero después llegó la música, he hizo de las suyas. La esperanza que le trajo el deporte la comparte con Ronaldinho, que creció en las favelas de Porto Alegre, en Brasil, y que encontró en el fútbol una salvación.

Por eso se hicieron amigos. “El fútbol, a igual que a ‘Diño’, me ha enseñado disciplina, trabajo en equipo y a nunca rendirme, parce. Esas lecciones las aplico tanto en mi vida personal como en mi carrera musical. La pasión y la energía que se viven en un partido de fútbol también las llevo al escenario, queriendo siempre dar lo mejor de mí, igual que todas estas personalidades que admiro”.

El cantante cuenta que conoció a ‘Diño’ como le dice de cariño, en un partido amistoso que se hizo en Miami. “Después de ese partido seguimos hablando y nos dimos cuenta de que veníamos de contextos similares, él de la favela, y yo del barrio, ambos empezamos a construir las cosas desde cero, con mucho esfuerzo y dedicación”, dijo el cantante en entrevista para El Espectador.

A Blessd le interesaba retomar ese “sueño frustrado” que había dejado atrás cuando su carrera musical comenzó a crecer, y también entender que para los futbolistas la música es importante. “Los futbolistas nos complementamos mucho con la música, por eso cuando llegamos a un partido siempre estamos escuchando música, igual que en las concentraciones, en los entrenamientos, en los camerinos, etc. Los músicos nos relajan, nos dan tranquilidad y nos ayudan a expresarnos y se convierten también en nuestros ídolos”, dijo Victor Hugo Aristizábal, exjugador del Atlético Nacional y que también acompañó a Blessd en esta travesía.

Una opinión similar tiene Ronaldinho, quien dice que tiene proyectos musicales en mente. “La música hace parte de todos los seres humanos, nunca he conocido a nadie, sea futbolista o no, que no escuche música”. Por eso, Blessd considera que ambos son artes complementarios. De sus colegas no ha sido el único que ha querido ser futbolista, también fue el caso de su colega Maluma, con quien lanzó hace poco un EP titulado “1 Of” y lo acompañó en el partido.

“Pensé que iba a llegar a ser futbolista profesional. Pasé de jugar la categoría Pony-fútbol, en un equipo que se llamaba “Bolillo” Gómez, a las inferiores de Nacional. Luego pasé a la Sub-14, a la Sub-15 y me fui a jugar a La Equidad, de Alexis García, en Medellín. Ahí pasé dos años. Tuve la oportunidad de hacer un par de viajes a Bogotá, pero, obviamente, jugar en la capital es totalmente diferente, la altura afecta muchísimo”, contó Maluma en entrevista con el portal Futbolred en febrero de 2022. Uno de los temas de conversación favoritos entre ambos artistas paisas es el fútbol, por eso, Blessd quiso que Maluma estuviera en su equipo y no en el de Ronaldinho.

El partido se jugó hace casi un mes antes de que se iniciara la Copa América de Estados Unidos. Este viernes la selección de Colombia se enfrenta a Costa Rica. “Tenemos un equipo talentoso, con mucha garra. Si juegan con el corazón y la disciplina que siempre los caracteriza, podemos llegar muy lejos. Mi pronóstico es que podemos ser campeones. ¡Sí sabe!”.