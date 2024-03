Blink-182 en Colombia, el sueño cumplido de una generación

Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus de Blink-182. Foto: Tomada de Instagram de Blink-182

El reloj marcaba el mediodía y la campana del colegio interrumpía la fantasía musical de Carlos “El Mono” García, quien jugaba a ser baterista con sus lápices, su cuaderno y su pupitre.

Era julio de 2001 y su única preocupación era llegar a su casa, en Facatativá, para armar una batería con los tarros de las galletas de Navidad y reventarlos con su hermano al ritmo de Travis Barker, en el videoclip de “First Day” de Blink-182 del álbum “Take Off Your Pants And Jacket”.