De acuerdo con Mark Hoppus, este tema trata “sobre la tristeza, la confusión, la ira y la frustración que todos estamos experimentando en este momento”.

La banda californiana de pop punk, Blink-182, regresa con un tema fresco y apropiado para los tiempos que vivimos con Quarantine.

El tema, relevante y oportuno, presenta baterías poderosas y guitarras estridentes combinadas con las características voces de esta legendaria banda, que, en esta ocasión, presenta unas letras cargadas de angustia para enfatizar lo duro que resulta este tiempo en aislamiento y el distanciamiento social. (Lea: Travis Barker, baterista de Blink 182, en delicado estado de salud)

“Esta canción trata sobre la tristeza, la confusión, la ira y la frustración que todos estamos experimentando en este momento. Espero que todos estén a salvo y que podamos superar esto muy pronto. No puedo esperar a verlos a todos del otro lado”, dijo Mark Hoppus.

A la canción, que ya acumula más de 300 mil vistas, la acompaña un video musical que mezcla la letra e imágenes de la banda registradas en iPhones. (Lea también: Backstreet Boys y la reivindicación del pop)

“La canción se inspiró en la cuarentena y la música punk rock de mierda que nos encanta tocar desde el primer día. Toda la batería es una sola toma e incluso canté algunas voces de respaldo. Mark suena más cabreado de lo que nunca lo escuché y realmente me gusta”, agregó Travis Barke.

Además de la nueva canción, Blink-182 también obtuvo dos nominaciones a los MTV Video Music Awards 2020 por Mejor Rock y Mejor video musical desde casa por su montaje impulsado por los fanáticos de su canción Happy Days.

El último álbum de Blink-182, Nine, ya está disponible en Columbia Records e incluye los sencillos I Really Wish I Hated You, Darkside, Happy Days, Generational Divide y Blame It On My Youth.