Bomba Estéreo lanza video en oposición a política "conservadora extrema" de Colombia

Redacción música

Bomba Estéreo estrena "Amar así", una canción que presentan como oposición a la nueva "presidencia conservadora extrema en Colombia" que para ellos refleja "lo perdidos que estamos políticamente en el mundo. El mundo está pasando por un momento loco. No solo en Colombia sino en todo el mundo, parece que las políticas conservadoras extremas se están imponiendo y es bastante aterrador", dice Simón Mejía, fundador de la agrupación. (Le puede interesar: Bomba Estéreo y su quinta apuesta).

Por eso, quisieron retratar en el videoclip una historia "importante y relevante", pues a través del amor entre dos soldados, el director quiso plasmar "preguntas sobre el antes y el después" de una situación determinada.

"Quería romper con la idea de un hombre con uniforme, un hombre en guerra, las ideas clásicas de grandes aventuras y penas en los grandes océanos. Quería mostrar sus momentos más íntimos. El poder de la nostalgia de un beso cálido, de un abrazo. Recuerdos de un amor que te pone bajo un hechizo", explica por su parte, Iván Wild. (También puede leer: Cinco colombianos entre los cantantes más influyentes de Latinoamérica, según Rolling Stone).

El clip de "Amar así", canción incluida en el trabajo musical "Ayo", fue grabado en Santa Marta, el escenario perfecto para que el realizador grabara las "emociones entre dos hombres y reflexiones de sus momentos íntimos juntos". (Le recomendamos ver: Bomba Estéreo estrena "Ayo", documental que sigue proceso creativo de su último disco).

"Como artistas, nuestra única arma es seguir influyendo de la manera opuesta. Estamos tratando de recordar a todos que el mundo debe ser un lugar donde no haya prejuicios sobre la orientación sexual, la raza o la religión. Quizás así, podamos ser una sociedad mejor", reflexiona Mejía.

Bomba Estéreo, nominados al premio Grammy en la categoría a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo por "Ayo", comenzó el martes pasado una gira musical por Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica.

Fechas Bomba Estereo Tour

8/9 - Atlanta, GA - Masquerade

8/10 - Orlando, FL - The Plaza Live

8/11 - miami, fl - the fillmore

8/18 - Guayaquil, EC - Parque Samanes

10/6 - Guadalajara, MX

10/9 - Mexico City, MX - Pepsi Center

10/10 - Monterrey, MX - Auditorio Rio 70

10/13 - Tijuana, MX - Black Box

10/20 - Morelos, MX

11/24 - Buenos Aires, AR - Ciudad Cultural Konex

11/26 - Montevideo, UY - La Trastienda

11/28 - Santiago, CL - Teatro Caupolican

11/30 - Sao Paulo, BR - Audio

12/5 - Seattle, WA - Showbox SoDo

12/7 - Oakland, CA - The Fox Theatre

12/8 - Los Angeles, CA - The Novo

12/11 - Boston, MA - Paradise Rock Club

12/12 - New York, NY - Terminal 5

12/13 - Silver Spring, MD - The Fillmore

12/15 - Chicago, IL - Thalia Hall