Bon Jovi le sube el volumen al Salón de la Fama

Redacción música

Entre los clásicos del rock, no pueden faltar éxitos como Runaway, o Livin’ On A Prayer. Bon Jovi ha sido, sin duda alguna, una banda emblemática para este género a través de los años. Desde sus inicios, con sus melenas largas y sus pantalones de cuero, Jon Bon Jovi, Tico Torres , Dave Sabo, Alec Such, Richie Sambora y David Bryan cautivaban a los jóvenes de Nueva Jersey con su música.

Todo comenzó en 1984, cuando lanzaron su primer disco homónimo llamado Bon Jovi, del que salió el éxito Runaway. Esta canción llegó al top 40 en los Estados Unidos y el disco en general logró vender más de 300.000 copias.

Después de solo un año de éxito, la banda ganó en 1985 el Disco de Oro con el álbum 7800º Fahrenheit, y desde ahí sus integrantes comenzaron a ser reconocidos a nivel mundial y a caracterizarse por su talento y estilo.

Un año después, en 1986 lanzaron el álbum que les abrió la puerta a la fama; Slippery When Wet. De este reconocido registro salieron dos éxitos, Livin’ On A Prayer y You Give Love A Bad Name, que llegó al primer puesto en la lista Billboard 100. Estas dos reliquias lograron que esta producción discográfica fuera el hit en 1987, vendiendo más de 28 millones de copias.

En 1888 la banda lanzó New Jersey, álbum que consiguió 18 discos de Platino en distintos países de América, Europa y Asia. A finales de los 80, la banda bajó su ritmo, y algunos de sus integrantes quisieron probar cosas nuevas. Por su parte, Jon Bon Jovi comenzó a crear proyectos como solista y de ahí nació su primer álbum de estudio Blaze of Glory, que hizo parte de la película Young Guns II, mientras que Richie Sambora produjo su primer registro, Stranger in this Town.

Llegaron los 90, y con esta década muchos cambios para la banda, comenzando con su ritmo. Ya el hard rock y el glam no pegaban como antes; surgió el rock alternativo con una tendencia un poco más suave, así que decidieron intentar adaptarse a esta nueva propuesta sonora.

Este cambio provocó varias críticas entre sus fanáticos, porque había una diferencia abismal entre el Bon Jovi de los 80, y el que en los 90 intentaba resurgir con su álbum Keep The Faith. Ya nada era lo mismo y la esencia del grupo que arrancó en el 83 había cambiado y estaba mirando hacia una nueva era.

En 1994, Alec Such, bajista de la banda, se retiró por los problemas que le había ocasionado su alcoholismo tanto en su salud, como con los integrantes de la banda. En su reemplazo llegó Hugh McDonald, quien ya había trabajado con el vocalista Jon Bon Jovi en el pasado.

De hard rock a pop rock surgió un suceso controversial. El impacto que generó la banda después del cambio fue fuerte, sin embargo, sus fanáticos los apoyaron en todo momento y hasta la actualidad.

En esta década, la banda ha lanzado álbumes como Burning Bridges (2015) y This House Is Not for Sale (2016). En reconocimiento al gran legado que Bon Jovi ha dejado en el mundo de la música, ahora esta banda hará parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, situado en Cleveland y en compañía de grandes artistas como Nina Simone y The Cars.