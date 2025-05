Brian Puerta dejó la aviación para convertirse en cantante de música popular

El cantante de música popular Brian Puerta estrena álbum. Foto: Cortesía

Con una voz cargada de sentimiento, carisma natural y una historia que vibra con autenticidad, el joven antioqueño Brian Puerta presenta “El Primero”, su primer álbum de estudio, una recopilación de 10 covers de grandes clásicos que han marcado generaciones. Bajo el sello de La Industria INC, el lanzamiento representa el inicio oficial de una carrera prometedora en la música popular colombiana.

“El Primero” no es un simple álbum: es una declaración de identidad. Brian interpreta temas icónicos de artistas como Darío Gómez, Ana Gabriel, Leo Dan, Roberto Carlos, Feid y Roberto Burbano, fusionando con estilo propio géneros que van desde la música de plancha hasta el reguetón, con un toque moderno, juvenil y profundamente emotivo.

Desde niño, Brian mostró una conexión innata con la música. A los 4 años, protagonizó su primera “parranda” en una fiesta de disfraces en su pueblo natal, Segovia, Antioquia, donde, tras escaparse de su madre, se subió a una tarima y cantó “La mochila azul” frente a un público eufórico. Aquella anécdota, que parecía un juego infantil, resultó ser la chispa de lo que más tarde se convertiría en su propósito de vida.

En 2020, durante la pandemia, retomó el micrófono desde sus redes sociales, interpretando covers que captaron la atención del público… y de los productores. Su autenticidad llamó la atención de La Industria INC, uno de los sellos más importantes del país, que hoy respalda su proyecto y apuesta por su voz para refrescar la música popular dentro y fuera de Colombia.

“El Primero es un sueño y todos los que somos artistas sabemos que el primer álbum es quizás el que más vamos a recordar porque es materializar muchas cosas que antes uno veía muy lejos, pero también marcar el inicio de muchas otras cosas,” afirma Brian. “Por eso quise que se llamara EL PRIMERO: el primer escalón, el primer sueño cumplido, el primer gran proyecto. El primero significa todo lo que visiono y espero que lo disfruten mucho.”

Con este álbum, Brian Puerta le canta a la familia, al amor y a la vida, con el alma de quien vivió cada letra, cada historia. Su objetivo no es solo entretener, sino revivir emociones y prender la parranda con toda la banda.

En entrevista con Vea, Brian Puerta habló sobre los momentos difíciles que enfrentó en la pandemia, su carrera como técnico de aviones y su salto a la música.

¿Por qué tomó la decisión de empezar en el mundo de la música?

Desde muy niño me ha gustado la música. Tuve altibajos que me alejaron un poco de ella, pero aun así, siempre supe que mi camino era musical. Dios y el destino me encaminaron, me dijeron que tenía que cantar.

Antes de cantar, ¿a qué se dedicaba?

Fui técnico aeronáutico, mecánico de aviones. Estuve ocho años en la aviación y la música quedó en un segundo plano totalmente, pero fue una experiencia muy bonita. Después, en pandemia, comencé a trabajar de nuevo en la música.

¿Cuando estaba trabajando con aviones la música seguía presente en su vida? ¿Cómo recuerda esa etapa?

En la aviación estuve muy enfocado en mi trabajo. Cantaba mientras arreglaba el avión debajo de un motor, visitaba mucho a mis amigos que trabajaban en la industria y compartía con ellos, pero luego del confinamiento, cuando la empresa en la que trabajaba nos mandó para la casa, tuve que buscar soluciones. Nos dieron licencias no remuneradas y fueron seis meses muy duros a nivel económico. Traté de hacer muchas cosas, desde manejar transporte público, hasta motilar. Tuve una tienda virtual, y en ese tiempo de exploración de emprendimientos con la música presente comencé a subir videos en redes sociales, y un amigo me reposteó y viralizó uno de mis videos.

Desde ahí comenzaron a buscarme para hacer presentaciones. Fue algo muy loco porque yo no sabía nada del negocio de la música. Me encanta cantar, me gusta hacer feliz a la gente y conectar con el público. Al principio me invitaban a fiestas, a eventos pequeños, y luego sin pensarlo ya teníamos un equipo de trabajo, colaboraciones, música digital y comenzamos con este proyecto

¿Cómo recuerda la primera vez que se presentó ante el público?

Tenía muchos nervios. Era algo completamente diferente a lo que yo hacía, sin embargo fui muy claro con al gente que me contrató y les dije que era mi primera vez, que iba a tratar de hacer lo mejor que podía y les agradecí por entender. Me recibieron con mucho cariño y eso fue lo que más me motivó, saber que la gente conectaba conmigo, que se identificaba con mis canciones y las sentía en su corazón.

Hablemos sobre su álbum “El Primero”, ¿qué encuentran sus seguidores en esta propuesta musical?

Es un álbum muy bonito, porque es el comienzo de muchos sueños junto con la Industria INC, donde trajimos música que cantábamos cuando éramos niños, que a nuestros papás les gustaban, desde la balada hasta la ranchera, y también un poco de reguetón, buscando la manera de trabajarle a una versión más popular de esas canciones con todo el cariño y respeto.

¿Cómo seleccionó los temas que hacen parte del álbum?

Nos reunimos entre todos, y luego de firmar con La Industria decidimos mirar cuál era el proyecto inicial, y comenzamos a evaluar lo que queríamos mostrarle a la gente. Una idea muy clara y llamativa que teníamos era utilizar las canciones con las que crecí para crear otra versión. Los papás de nuestra generación son muy románticos, así que seleccionamos los temas que más se acomodaban a las versiones que queríamos sacar. Hicimos una lista y finalmente quedaron los que quedaron.