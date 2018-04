Brillo y glamour en la alfombra roja de los Billboard Latinos 2018

EFE

Las estrellas de la música latina desafiaron hoy las altas temperaturas registradas en Las Vegas (EE.UU.) con vestidos largos y escotes de vértigo a su paso por la alfombra roja previa a los premios Billboard de la Música Latina 2018.



Los exteriores del hotel Mandalay Bay de esta ciudad de Nevada registró una notable presencia de seguidores que se congregaron con el afán de ver a sus estrellas favoritas, quienes acudieron a la gala con el negro y el plateado como colores predominantes.



El actor español Miguel Angel Silvestre fue uno de los primeros en llegar y habló sobre su participación en el videoclip del más reciente sencillo de la cantante Jennifer López, quien estrenará la canción durante esta gala.



"Siempre la he admirado y para mí fue maravilloso saber que ella quería trabajar conmigo", dijo a Efe el actor.



Los productores de "Despacito", Andrés Torres y Mauricio Rengifo, nominados este año, aseguraron que disfrutan el momento y que por ahora no piensan cómo superar el fenómeno que los ha puesto en la primera línea de la industria.



"No se trata de superarlo, sino de seguir creando buena música, y ya está pasando. Eso es lo más importante", dijo Torres.



Quizás como consecuencia de los 93 grados fahrenheit (33,8 grados centígrados) que caían a esa hora, muchas cantantes, actrices y presentadoras de televisión acudieron a la gala con vestidos de profundos escotes, los cuales contaron con apliques de lentejuelas y brillo.



Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny se encargó de poner la cuota de color al acudir con un brillante traje violeta y con el detalle de un pañuelo estampado con la imagen de un billete de dólar.



"Yo tenía que venir a verlos a todos, pero especialmente a Nicky Jam", dijo a Efe Teresa Rodríguez, quien llegó temprano al hotel para poder ver a sus ídolos musicales, entre ellos Maluma, Pitbull, Ricky Martin, Chayanne, y Luis Fonsi.



Los colombianos J Balvin y Shakira encabezan, con doce candidaturas cada uno, la lista de nominados a los Premios Billboard de la Música Latina de este año, que se entregan en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas.