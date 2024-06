Bring Me The Horizon se presentará en el Movistar Arena en diciembre

Con éxitos como "Parasite Eve", "Throne" y "Mantra", la banda ha construido una sólida base de fanáticos en Colombia. Foto: Cortesía

Los fanáticos del rock y el metal en Colombia están a punto de vivir una experiencia única cuando la legendaria banda británica Bring Me The Horizon se presente en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 11 de diciembre, y contará con opening act de la también reconocida banda The Plot In You. Este evento tendrá lugar en uno de los escenarios más prestigiosos de la ciudad, conocido por acoger conciertos de gran envergadura.

Bring Me The Horizon, un fenómeno global del metal, ha conquistado audiencias en todo el mundo con su sonido innovador y su potente presencia escénica, y además llega en un momento inmejorable. Su más reciente álbum, “POST HUMAN: NeX GEn” ha sido ampliamente elogiado por la crítica. Medios prestigiosos como The Guardian lo describe como “un álbum definitorio de nuestra era digitalmente sobrecargada”. NME destaca su energía y creatividad, calificándolo de “bombástico y brillante”. Rolling Stone considera el álbum como un épico rock creativo, señalando que la banda sigue en crecimiento, con una calificación de 4 estrellas, y. Dork resalta su modernidad y diversidad estilística, describiéndolo como “un disco de emo totalmente moderno”.

Con éxitos como “Parasite Eve”, “Throne” y “Mantra”, la banda ha construido una sólida base de fanáticos en Colombia, donde su música ha resonado profundamente entre los amantes del rock y el metal. Desde su formación en 2004 en Sheffield, Inglaterra, Bring Me The Horizon se ha establecido como una de las bandas más exitosas del género, vendiendo más de 5 millones de álbumes a nivel mundial y dejando una huella imborrable en la escena del rock y el metal.

La banda, liderada por Oliver Sykes, ha evolucionado desde sus raíces en el deathcore hasta abarcar un sonido que incluye metalcore, rock alternativo y elementos de música electrónica. Este crecimiento y adaptación les ha permitido recibir numerosos premios, incluyendo el reciente reconocimiento como Mejor Agrupación de Rock Alternativo en los BRIT Awards 2024.

Bogotá, conocida por su vibrante cultura del rock y el metal, es el escenario perfecto para este concierto. La ciudad ha sido sede de numerosos conciertos de rock y metal, y la llegada de Bring Me The Horizon promete ser otro hito en su rica historia musical. La presentación en el Movistar Arena será una oportunidad única para que los seguidores de la banda disfruten de un espectáculo lleno de energía y emociones. El concierto incluirá temas de sus aclamados álbumes como “Amo”, “Sempiternal” y “That’s the Spirit”.

Boletería y preventa

Preventa Movistar: las entradas estarán disponibles, a través de la preventa Movistar, a partir del viernes 14 de junio a las 10:00 am, hasta las 9:59 am del domingo 16 de junio o antes si se agota la disponibilidad.

Preventa Falabella: La preventa iniciará el sábado 15 de junio, a partir de las 10:00 a.m. y estará disponible hasta el lunes 17 de junio a las 9:59 am, o antes si se agota la disponibilidad.

Público General: La venta al público general comenzará a partir del lunes 17 de junio a las 10:00 a.m.

Los precios van desde los $130.000 a los $450.000