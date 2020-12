El sencillo fue lanzado de sorpresa para celebrar su cumpleaños 39. La canción hizo parte de las sesiones de grabación de su último álbum, pero finalmente no fue incluido.

“Swimming in the Stars” corresponde a las sesiones de grabación del último álbum de Britney Spears, “Glory” de 2016, pero finalmente no estuvo entre los seleccionados para formar parte del trabajo y nunca salió a la luz hasta ahora, que se ha publicado en las plataformas de “streaming” y cuenta con una edición exclusiva en formato vinilo.

Se trata de un corte de dance-pop habitual en el sonido de Spears que fue producido por Matthew Koma, marido de Hilary Duff, quien ha celebrado el lanzamiento del tema cuatro años más tarde.

Minutos antes, personalidades de la música como Beyoncé, Mariah Carey y Lionel Richie felicitaron a la artista por su aniversario. (Le recomendamos: Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify).

La batalla legal por la tutela

La cantante de “Toxic” cumplió 39 años en medio de una batalla legal por sacar a su padre de la tutela legal que administra sus bienes y decisiones desde hace una década.

Hace unas semanas, la jueza de la corte superior de Los Ángeles, Brenda Penny, se negó a acceder a la petición de la famosa cantante, aunque no descartó seguir pronunciándose sobre esta cuestión en el futuro si vuelven a presentarse más requerimientos.

A favor de la suspensión, el abogado de la artista declaró que su cliente le había informado de “que tiene miedo a su padre” y que por eso “no volverá a actuar si este sigue a cargo de su carrera”.

Asimismo, los representantes de Spears alegaron que su progenitor despidió al gerente de negocios de su hija y contrató a uno nuevo sin avisarle.

La medida tiene lugar en medio de la campaña #FreeBritney, que afirma que el padre de la intérprete de “Stronger” la está controlando en contra de su voluntad. (Le puede interesar: Britney Spears: cumple 39 años en el momento más tranquilo de su complicada vida).

Este asumió el papel de tutor legal en 2008 a raíz del colapso mental de Spears y administra sus bienes desde entonces alegando el interés general de su hija.