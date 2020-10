Bruno Mars celebra diez años de “Doo-Wops & Hooligans”

El álbum cuenta con nuevos videos remasterizados y un vinilo amarillo de edición limitada.

Bruno Mars celebra diez años del lanzamiento de “Doo-Wops & Hooligans”, su álbum debut, con una lista de reproducción de YouTube en la que están todos los videos oficiales del álbum recientemente remasterizados en calidad 4K HD, así como seis nuevos videos ‘lyrics’ producidos para esta ocasión especial.

“Doo-Wops & Hooligans” ha sido durante mucho tiempo uno de los más reproducidos y favoritos en YouTube, con reproducciones acumuladas de todo el contenido oficial que ahora superan los 4.500 millones. El próximo aniversario se celebra aún más con campañas en las redes sociales en TikTok e Instagram.

En plataformas digitales, la celebración se lleva a cabo a través de una variedad de adquisiciones de listas de reproducción y funciones de portada. Además, lanzará un vinilo amarillo de edición limitada exclusivamente a través de Walmart en USA el viernes 27 de noviembre.

“Doo-Wops & Hooligans” marcó el histórico debut de uno de los más importantes artistas de la última década, el álbum que alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200. Durante estos años, ha logrado ventas globales equivalentes a 15,5 millones de copias y más de 7.800 millones de reproducciones en total. Como si fuera poco, “Doo-Wops & Hooligans” es el álbum debut con más tiempo en las listas de éxitos en el Top 200 y el número 4 con mayor duración de todos los tiempos.

Por este trabajo musical Bruno Mars recibió el Grammy en las categorías Álbum del año y Mejor álbum vocal pop. El álbum generó una serie de éxitos de taquilla y videos complementarios, incluidos “Just The Way You Are”, “Grenade”, “The Lazy Song”, “Talking to the Moon”, “Marry You” y “Count On Me”.

De hecho, “Just The Way You Are” y “Grenade” demostraron ser éxitos que definieron una era en todo el mundo, alcanzando el número 1 en el apetecido Hot 100″de Billboard y en numerosas listas de sencillos en todo el mundo.

Además, “Just The Way You Are” recibió el premio Grammy a la Mejor interpretación vocal pop masculin", mientras que “Grenade” fue honrada con tres nominaciones al Grammy, incluida la Grabación del año, Canción del año y Mejor interpretación pop solista.