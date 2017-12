Bruno Mars en Colombia: recomendaciones para ir al concierto

Redacción música

Bruno Mars se presentará este 5 de diciembre en Bogotá en el marco de la gira mundial "24K Magic in the Air", con la que promociona el trabajo musical "24K Magic", lanzado el año pasado meses después de haber participado en el espectáculo del Super Bowl. (Galería Diez curiosidades sobre la gira de Bruno Mars).

Para que los asistentes tengan una buena experiencia, Ocesa da a conocer a qué horas abren las puertas del estadio, así como el de las aperturas de los anillos de seguridad. El tercer anillo de seguridad de abrirá a las 7 de la mañana, pero las puertas del estadio El Campín sólo se abrirán hasta las 3 de la tarde. El espectáculo comenzará a las 7:15 de la noche con la presentación de Dnce, el artista invitado, y se estima que Bruno Mars esté en tarima a las 8:30 p.m.

Ingresos por localidad

Ingreso 1 (entre parqueadero norte del estadio y Campincito): localidad cancha general

Ingreso 2 (Calle 57 con transversal 28): localidad oriental

Ingreso 3 (Transversal 28 con calle 53B): localidad oriental y platino oriental

Ingreso 4 (Carrera 30 con calle 53B): localidad platino occidental

Ingreso 5 (Carrera 30 frente a centro de incorporación): localidad platino occidental, occidental y norte.



Puertas de acceso según la localidad de la boleta

Platino oriental: puertas 23 A, 23 y 24

Platino occidental: ingreso puerta jugadores Cra. 30.

Localidades de oriental: puertas 13,14,15,16, M17, M20, 21 y 22

Localidades de occidental: puertas 1 a 6

Localidades de norte: puertas 7 a 10

Cancha: por la puerta de Maratón Norte

Ingreso de personas con movilidad reducida

Hasta las 2:30 pm: se podrá entrar por el ingreso 2, ubicado por la transversal 28 con 57 (restaurante Las Acacias).

Después de las 3:00 pm: para las localidades de gradería (occidental baja, occidental alta, oriental baja, oriental alta, norte alta y norte baja), se podrá entrar por el ingreso 4, ubicado en la carrera 30 con 53 B (esquina de la estación de servicio Esso).

Para las localidades de Platino oriental, platino occidental y cancha, podrán entrar por el ingreso 2 ubicado en la transversal 28 con 57 (Restaurante de las Acacias).



Todos deben ingresar con boleta del evento, tanto la persona con discapacidad como su (1) acompañante.

Cierres viales

- Desde las 12 a.m. horas del 2 de diciembre de 2017 hasta las 6:00 a.m. del 6 de diciembre de 2017 en el siguiente tramo:

- Cierre total de la calzada norte (sentido oriente - occidente) de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la AV. NQS, incluido anden norte.

- Desde las 7:00 p.m. del 4 de diciembre de 2017 hasta las 6:00 a.m. del 6 de diciembre de 2017, el siguiente tramo vial:

- Cierre total de las dos calzadas de la Calle 53B bis entre la carrera 28 y la AV NQS, incluidos andenes norte y sur.

- Cierre total de la calle 57 A entre la AV NQS y acceso Parqueadero Norte y cierre controlado desde dicho acceso y la Diagonal 61 C, incluidos andenes de los dos costados.

- Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la calle 57, incluido el andén del costado occidental. El andén del costado oriental no se verá afectado.

- Cierre parcial del andén de la AV NQS entre Calle 53 B Bis y Calle 57 A.

- Desde las 10:00 a.m. del 5 de diciembre de 2017 hasta las 2:00 a.m. del 6 de diciembre de 2017, el siguiente tramo vial:cierre total de la calle 53B entre la AV NQS y la carrera 28.

Puntos de acopio de taxis

Bahía de parqueo del coliseo el campin, transversal 28 del restaurante Las Acacias hacia el norte, diagonal 61C arriba del coliseo El Campin sobre la escuela de tenis, Calle 59 con Carrera 30 costado occidental del estadio para quienes van hacia el sur.

Transmilenio, Sitp zonal y troncal

Las estaciones más cercanas están ubicadas sobre la carrera 30: Campin U. Antonio Nariño (costado sur del estadio), Coliseo (costado norte del estadio). El servicio de Transmilenio finalizará su operación a las 23:00 horas.

Parqueaderos

Si decide llevar vehículo, los siguientes son los parqueaderos de servicio público cercanos consultar previamente tarifas y horarios. Carrera 21 No. 53-06, Calle 63 No. 23, Carrera 17 No. 63-57, Carrera 22 No. 62, Calle 56 No. 17, Centro Comercial Galerías.

¡Cuidado con la boleta!

- Evite ser víctima de robo en la fila, cuide sus pertenencias valiosas en todo momento.

- Observe quien está a su alrededor, informe a las autoridades si nota personas sospechosas.

- El único momento en el que debe entregar su boleta a alguien es a la hora del ingreso, a quien hace el control de acceso. Conserve su entrada hasta que finalice el evento.

- Tome una fotografía de su boleta, eventualmente podría ser de ayuda en caso de pérdida o robo, lo cual no garantiza que pueda ingresar al evento.

- No tenga las boletas a la vista y protéjalas de la lluvia.

- Si se detectan boletas adulteradas, los códigos de barras serán cortados y declaradas como boletas invalidas y no podrán ingresar al evento.

- El cuidado y correcto uso de la boleta es responsabilidad del comprador.

Restricciones

- Edad mínima: 5 años para las localidades en gradería, 12 años para las localidades en gramilla. Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable.

- No se permitirá el ingreso de comidas y bebidas al estadio.

- No se permitirá ocupar silletería que no corresponda a la indicada en su boleta.

- No está permitido pararse en las sillas.

- No es permitido el reingreso al Estadio. Después de verificada y cortada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

- No está permitido el ingreso de bancos ni sillas portátiles.

- No es permitido acampar en inmediaciones del estadio, ni ingresar casas de campaña.

- No está permitido el ingreso de latas ni envases de vidrio.

- No está permitido el ingreso de armas, elementos corto punzantes o cualquier objeto que al ser arrojado o manipulado pueda perjudicar la seguridad de los asistentes. Si le es retenido algún elemento o no permitido su ingreso recuerde que no seremos responsables de su cuidado y/o custodia.

- No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas, ni de personas bajo su efecto.

- Tenga en cuenta que no está permitido fumar.

- No se permite el acceso al lugar de cámaras filmadoras o de fotografía profesionales (con lente removible).

- Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por los controles del evento y no se permitirá el ingreso del portador sin importar el lugar donde se haya adquirido.

Recomendaciones generales

- Debe tener en cuenta que, como asistente al concierto, puede ser grabado o fotografiado como parte del registro de la experiencia en el concierto e interacción con las marcas participantes y acepta su uso y divulgación en los diferentes medios de comunicación y redes sociales.

- Asista con ropa y zapatos cómodos de acuerdo a las condiciones climáticas de la ciudad, para ese día el pronóstico del clima es día nublado y con alta probabilidad de lluvia. No lleve paraguas o sombrilla, recomendamos el uso de impermeable.

- Recuerde llegar al lugar con tiempo suficiente para poder ingresar sin inconvenientes.

- Si asiste con adultos mayores o personas en discapacidad solicite apoyo al personal de la organización (911), no hay entradas preferenciales.

- Por recomendación de las autoridades, no está permitido el ingreso a mujeres en visible estado de embarazo.

- Establezca previamente un punto de encuentro con las personas que lo acompañan.

- En caso de extraviarse acuda a un punto de encuentro solicite apoyo a un logístico identificado o policía.

- Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y acomodación.

- El personal de logística está debidamente uniformado e identificado. NO entregue sus boletas a ninguna otra persona. Si tiene alguna duda acuda al personal de logística o seguridad.

- En caso de emergencia siga las recomendaciones del personal logístico conservando la calma.