BTS: "No nos gusta que nos digan que somos 'Los Beatles' del siglo XXI"

-Agencia Europa Press

"No queremos cambiar nuestra identidad o nuestra autenticidad para ser número 1, como si cantamos de repente todo en inglés y cambiamos otras cosas, entonces no seríamos BTS", comenta RM, líder del grupo.

El grupo surcoreano de k-pop BTS, uno de los más exitosos del pop a nivel mundial tras haber penetrado triunfalmente en el mercado estadounidense, ocupa la portada del último número de Entertainment Weekly. (Le puede interesar: BTS, primer artista coreano en llegar al billón de streamings en Apple Music)

BTS son, de hecho, el principal reclamo de un número doble de la revista que será publicado el 12 de abril. Para este reportaje, el septeto recibió en Seúl a la publicación para hablar sobre su próximo álbum, "Map of the Soul: Persona".

Sobre su estatus actual en el pop, el líder del grupo, RM remarcó que ser asiáticos hace que todo lo que han conseguido sea aún más importante. "El pop latino tiene sus propios Grammy en América, así que es bastante diferente. No quiero comparar, pero creo que es incluso más duro para un grupo asiático", plantea.

Y aún añade: "No queremos cambiar nuestra identidad o nuestra autenticidad para ser número 1. Como si cantamos de repente todo en inglés y cambiamos otras cosas, entonces no sería BTS. Haremos de todo, lo intentaremos, pero si no podemos ser número 1 o número 5, estará bien".

En realidad, estas palabras de RM no son del todo necesarias, pues BTS ya consiguió el pasado año ser número 1 en la lista Billboard 200 de discos en Estados Unidos, un hito por el que incluso fueron felicitados públicamente por el presidente de Corea del Sur.

RM también habla sobre la comparación entre The Beatles y BTS, hecha frecuentemente para ilustrar el momento de gran éxito del grupo surcoreano: "No nos gusta cuando nos llaman los Beatles del siglo XXI y cosas así".

"Pero si quieren llamarnos una boy band, entonces nosotros somos una boy band. Si quieren llamarnos un grupo de chicos, somos un grupo de chicos. Si quieren llamarnos k-pop, estamos cómodos con el k-pop", apunta.

Este miércoles BTS lanzaba el tráiler de Map of the Soul: Persona, ese nuevo álbum que publicarán el 12 de abril y con el que es más que probable que vuelvan a conseguir ser número 1 en Estados Unidos. Después, harán una gira de estadios por Norteamérica, Europa y Sudamérica para continuar su lenta pero segura conquista del pop planetario.