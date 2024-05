Caifanes, aquí sí es así

Caifanes Foto: JOHAN LOPEZ - JOHAN LOPEZ

La canción “Nubes” irrumpió en la radio juvenil colombiana en 1993. La preferencia de los oyentes condujo a que el tema de Caifanes extraído del disco “El silencio” se situara en los primeros lugares de sus listas de éxitos. Dos sencillos más de la misma producción gozaron también del beneplácito de una alta rotación en FM: “Para que no digas que no pienso en ti” y “No dejes que…”

Fue tanta la euforia nacional hacia el grupo liderado por el cantante Saúl Hernández que ese mismo año la banda realizó un primer show en Bogotá. Sucedió en la discoteca Any Way, y hubo un pronto regreso a finales de ese 1993 para un segundo concierto en el Estadio El Campín. Era su momento y el combo complementado entonces por el guitarrista Alejandro Marcovich y el baterista Alfonso André, ya era comparado con fenómenos como Soda Stereo, Maná o Los Prisioneros.

A mediados de 1994 salió el que hasta hoy sigue siendo su trabajo discográfico final llamado “El nervio del volcán”. Contiene arrolladoras canciones como “Afuera” y “Aquí no es así” además de la sensiblemente poética ‘Ayer me dijo un ave’. Una grabación de muy buena calidad que pese a contar con el apoyo de MTV Latino infortunadamente, no tuvo el impacto deseado en otros países latinoamericanos.

Empero la seguidilla de hits estableció a Caifanes no solo en Bogotá, sino en otras partes del país. Así, en octubre de ese mismo año regreso al Estadio El Campín; luego al Estadio Metropolitano de Barranquilla y el Estadio Panamericano de Cali. También un show a campo abierto en Medellín en el Aeroparque Juan Pablo II.

Pocos días antes de que se realizara en la Plaza de Toros La Santamaría la primera edición de Rock al Parque, el grupo efectuó en mayo de 1995 la que fue su última aparición en la capital por mucho tiempo. Estando en México, el grupo anunció su amarga disolución por diferencias personales con un show final en agosto de ese año.

El cantante Hernández continuó su carrera creando una nueva banda, Jaguares. Por su parte, Marcovich tomaría el camino de la producción de diferentes artistas. Fue hasta 2011 que volvieron a reconectar de cara a conciertos en festivales como Vive Latino en su país y Coachella en los Estados Unidos. Al año siguiente la banda lideró la edición del festival Estéreo Picnic, al norte de Bogotá.

El vínculo de Caifanes con Colombia es indudable. Aquellos primeros conciertos por distintas ciudades de nuestra geografía se pagaban literalmente con tapas de gaseosas, y muchos pudieron disfrutar allí la magia de estas canciones dotadas además de rock por ritmos tradicionales latinos.

Muchos de esa generación, o sus hijos, tienen un ansiado reencuentro con canciones como ‘La célula que explota’ y su gran cover de “La negra tomasa”. Son melodías que calaron hondo en el corazón de los colombianos. Un viejo amor que siempre se reaviva.

Datos del concierto

Fecha: Viernes 3 de mayo de 2024

Lugar: Movistar Arena – Carrera 30 con Calle 63

Hora: 8:00 p.m.