"Calm", el nuevo álbum de 5 Seconds of Summer

CulturaOcio - Europa Press

5 Seconds of Summer (5SOS) publicará "Calm", su cuarto álbum de estudio, el 27 de marzo. Al hacer el preoder del disco, automáticamente se recibirá su nueva canción, "No Shame", además de los previos singles: "Easier" y "Teeth".

"Calm" estará disponible en una gran variedad de formatos físicos incluido el CD estándar, una fan box edición deluxe, y cassette. Además, la banda relanzará su tienda de merchandising con varios productos incluyendo un set box de edición especial.

Las canciones del álbum son "Red Desert", "No Shame", "Old Me", "Easier", "Teeth", "Wildflower", "Best Years", "Not In The Same Way", "Lover Of Mine", "Thin White Lies", "Lonely Heart" y "High". (Puede leer: Líder de 5 Seconds of Summer sufrió quemaduras durante concierto)

"Que una banda llegue a cuatro álbumes no es una hazaña en sí misma, sino reinventar y empujar constantemente nuestra composición y salir con música de la que nunca hemos estado tan orgullosos", apunta el vocalista principal, Luke Hemmings.

Y añade: "El nuevo disco narra el viaje de la vida de un joven. Todos somos humanos y todos cometemos errores, a veces lastimamos a los que amamos e, inevitablemente, a nosotros mismos en el proceso. 'Calm' deja a la banda en un estado mental mucho más feliz, unificado y tranquilo para continuar haciendo álbumes en los años venideros".

La banda presentará este álbum en una gira mundial que empezará en mayo en Dublín y tras recorrer Europa y Norteamérica terminará en septiembre en California.