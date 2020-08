El video musical, dirigido por el colaborador creativo Emil Nava, desdibuja las líneas entre la vida real y la tecnología, mostrando una experiencia que trasciende el tiempo y el espacio a través de un portal que nos sumerge en la mente de The Weeknd.

Los cantantes Calvin Harris y The Weeknd unen voces para su primera colaboración artística con Over now, un sencillo que mezcla el pop con algo de punk y rhythm and blues y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La colaboración entre el escocés y el canadiense viene acompañada de un videoclip que ha sido realizado por el buen amigo y colaborador creativo de Harris, Emil Nava (anteriormente ha colaborado con Ed Sheeran o Khalid), informa un comunicado de Sony Music. (Lea: El verano de la pandemia: estas fueron las canciones más escuchadas en Colombia y el mundo)

El filme intenta difuminar las líneas que separan la tecnología de la realidad y crear “una experiencia que trasciende el espacio y el tiempo”, señala la nota.

Como se hace en esta época marcada por el COVID-19, los creadores han tenido muy en cuenta las medidas de seguridad y de distanciamiento y por ello ninguno de los dos artistas aparece en el video.

Abel Tesfaye, más conocido artísticamente como The Weeknd, es uno de los favoritos para los MTV Video Music Awards -que se celebrarán el 31 de agosto en el Barclays Center de Nueva York-, con seis nominaciones.