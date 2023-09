Cami Vásquez: el rostro de una nueva generación musical

La dj colombiana se presentó en la edición 2023 del Baum Festival. / Cortesía Cami Vásquez Foto: Cortesía Cami Vásquez

¿Quién está detrás de Cami Vásquez?

Soy una chica normal, con muchos sueños y metas por delante. Tengo 26 años y nací en Fusagasugá, Cundinamarca. Siempre he estado muy conectada por el arte y desde muy pequeña mi mamá me apoyó para estar en clases de actuación, y luego, desde los 13, me inicié en la música.

Mi familia está llena de músicos y artistas. Mi padre cantaba y tocaba varios instrumentos, después está mi abuelito Jaime, que fue, es y será siempre la más grande inspiración. También están mis primos, quienes fueron los que me enseñaron la música electrónica, en especial el trance. No me imaginó mi vida sin que ellos no me hubieran mostrado ese género.

¿En qué momento decidió ser dj? ¿Qué la motivó a tomar la decisión?

Siempre he sido raver de corazón, pero en 2018 tomé la decisión de dejar todo de lado y dedicarme por completo a la música, ya que es lo que verdaderamente me apasiona. El apoyo de mi madre, quien es mi mayor motor, ha sido importante en este camino.

Hablemos de su carrera en medio de un mercado tan competitivo. ¿Cuál es su sello? ¿Qué la diferencia de los otros dj?

Que lo hago por amor y con respeto por la música y por los demás. Me gusta ser auténtica en mi selección musical y ser versátil a la hora de mezclar. Soy muy profesional con mi arte, pero sobre todo me gusta ser real, tanto en el escenario como fuera de él. He tenido una base clara desde el comienzo: el trance y el techno. Sin embargo, con el tiempo he evolucionado mi estilo con el fast techno, el dark psy, el tekno y el hardtek, pero sin soltar el sello que identifica a Cami Vásquez.

¿Cómo prepara sus sets? ¿En qué se basa o cuáles son sus fuentes de inspiración?

Para mí el dj tiene el poder de manejar la mente y el corazón de las personas. Mi intención es disfrutar y que la gente disfrute conmigo. Me gusta iniciar tranquila, crear una atmósfera donde pueda conectar con las personas y ahí sí empezar a subir la energía de la fiesta. Siempre intento que cada set sea especial, diferente y que se acople a la ocasión. Desde pequeña tuve referencias como Gigi D’Agostino y Tiësto. Actualmente, unas de mis referentes más grandes son Anetha, SPFDJ, Nina Kraviz y Mama Snake.

Ahora se encuentra de gira por Europa, un logro importante para cualquier artista del género y de esta región del mundo. ¿Cómo llegó a este punto?

Es un sueño hecho realidad. Todo ha sido un proceso, sin afán. Aprovecho cada segundo que la música me ha regalado, y este es uno de ellos, me lo propuse y lo hice. Cuando cumplí 15 años mi mamá me escribió un cartel que decía: “Para llegar a la cima hay que subir escalón por escalón”. Y ese siempre ha sido mi propósito, disfrutar cada parte del proceso. Estoy muy feliz y agradecida por cada paso.

¿Qué diferencias ha encontrado entre las escenas colombiana y la europea? ¿Qué tiene la una que quizá no tenga la otra?

¡La casa es la casa! La escena colombiana es única, en todo sentido. Lo que me ha sorprendido de la europea es la educación de los asistentes, la organización por parte de los promotores y clubes, y el respeto por el rave, por la música, sus géneros y, por supuesto, los dj. Aun así, considerando todo esto, nunca podrán llegar a tener la pasión y la energía que se sienten en la escena colombiana, la calidad de nuestros artistas, las ganas de conocer, aprender, escuchar y emprender dándola toda.

Además de su proyecto musical es cofundadora de Ross Records, ¿de qué trata este proyecto?

Ross somos todos. Es una casa llena de aprendizaje, un espacio diferente, en el que se puede encontrar todo lo que te gusta en un solo lugar. Empezamos siendo una sala de ensayo, pero en este punto ya somos mucho más. Tenemos nuestra escuela con el gran dj Sánchez Jr., en la que formamos productores y dj, a quienes intentamos brindarles oportunidades en este medio. También tenemos nuestro canal de streaming llamado ROSSTREAM, en el que hacemos transmisión en vivo por Youtube mostrando lo mejor del talento nacional, internacional y emergente. ¡Todos son bienvenidos a la casa cuando quieran!