Camila Cabello ya piensa en su segundo álbum

-Agencia Europa Press

Camila Cabello no descansa un segundo ni para celebrar el éxito de Camila, su primer álbum con el que alcanzó el primer puesto de la lista Billboard Hot 100. Y es que, según ha revelado la prolífica artista cubana, ya está dándole vueltas a una idea para su esperado segundo disco.

La cantante de Havana concedió una entrevista para el programa de radio Beats 1 presentado por Zane Lowe y manifestó que está pensando ya en su segundo trabajo discográfico. Ante la atenta mirada del famoso presentador y, consciente de la expectación que levanta la noticia, Camila Cabello aseguró que tiene "una posible idea" de por dónde quiere que vaya "su segundo registro" y también "tiene un posible título" para el disco.

Durante la entrevista, la cantante también habló con el presentador sobre su proceso creativo, explicando que le encantan "todas las cosas que le hagan sentir". Por tanto, a pesar de que todavía no hay ninguna información sobre este nuevo disco, cabe esperar que Camila Cabello dé una nueva luz sobre su sonido como ya hiciera en su primer larga duración, en el que se alejó considerablemente del sonido de Fifth Harmony.

La cantante cubana ha logrado el éxito mundial gracias a la repercusión que tuvo Havana, junto a Young Thug, en la que explora sonidos latinos acompañados de cierta influencia del trap sureño de Estados Unidos. Esta canción pertenece al álbum Camila, el disco debut de la artista que incluye canciones como Crying in the club o Never Be The Same. Así que, de momento, habrá que esperar para escuchar nuevo material de Camila Cabello.