Camila en Colombia: conciertos llenos de romance, luces y recuerdos

Entre los momentos emotivos en las presentaciones de la banda no pueden faltar las pedidas de mano. Foto: Jorge Londoño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La gira, llamada ‘Regresa Tour 2025’, prometía ser en cada país, un viaje por la memoria de toda una generación. La promesa se cumplió con un espectáculo de emociones compartidas.

En la primera parada, en el Movistar Arena de Bogotá, más de 12 mil almas vibraron con cada acorde y cada palabra.Todo cambió después de las 9:00 p.m., cuando el lugar se estremeció entre gritos y aplausos: Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo aparecieron en el escenario. El espectáculo comenzó con ‘Incendio’ y continuo con ‘Mientes’, un himno que desató la euforia del público.

Mario Domm sorprendió al público con ‘Obviamente’

Cuando todos creían que estaban viviendo un momento muy intenso y emocionante, Mario Domm le regaló al público con ‘Obviamente’, una canción inédita. Con la letra proyectada en las pantallas pidió a los asistentes dar like con el pulgar si les gustaba el tema.La respuesta del público fue el estallido de gritos de aprobación y aplausos.

Este acto elevó la conexión del artista, y el público lo acompañó en los coros siguiendo la letra de la pantalla.

Concierto de Camila, perfecto para proponer matrimonio

La noche bogotana no estuvo marcada solo por la música. Al finalizar una de las baladas más románticas de Camila, Samuel “Samo” Parra dijo: “Quiero felicitar a Katy y Juan Romero, ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo?” Inmediatamente, en las pantallas apareció una pareja en la tribuna que acaparó todas las miradas: él se arrodilló y le pidió matrimonio a su novia frente a miles de testigos. El público estalló en aplausos y gritos de emoción, mientras la joven, feliz, aceptó la propuesta.

Ese momento se convirtió en uno de los recuerdos más tiernos y comentados de la noche, resaltando la idea de que Camila es la banda sonora del amor de muchos enamorados.

Como si el destino estuviera escrito, la banda continuó su espectáculo con la interpretación de ‘Esto es de verdad’, también conocida por los fans como ‘Solo para ti’. Los novios, abrazados recibieron la ovación de los asistentes, mientras la canción envolvía el momento en más que magia.

Camila en Bogotá, Cali y Medellín, promete regresar

Cada canción fue un puente emocional y entre la banda y sus seguidores. Con broche de oro, sus conciertos se cierran con ‘Coleccionista de canciones’. Antes de despedirse, Domm dejó abierta la posibilidad de un pronto regreso, prometiendo más noches de música y romance en Colombia. En octubre cantarán en Argentina, Ecuador y Venezuela, donde su público espera ansioso su regreso.