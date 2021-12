Camilo, en la cima de su artesanía musical | Personajes del año 2021 El Espectador

Camilo.

“Camilo, el de ‘Vida de rico’, gran triunfador en la noche del Grammy Latino 2021”; “Latin Grammy 2021: Camilo arrasa en la gala con cuatro premios”; “Camilo, ganador de los Grammy Latinos: cuatro estatuillas y una dedicatoria para Colombia”. Son algunos de los titulares que anunciaron los cuatro galardones conseguidos por Camilo Echeverry, cantautor colombiano, la noche del 18 de noviembre, en Las Vegas (Estados Unidos), convirtiéndose en uno de los principales protagonistas de la entrega de los Grammy Latinos 2021.

Así expresó, al recibir uno de los premios, su alegría y complacencia el músico de 27 años, nacido en Medellín (Antioquia) y luego trasladado por sus padres a Montería (Córdoba), ciudad en la que creció: “Quiero darle las gracias a Dios, porque la creatividad es un regalo suyo. Quiero darles las gracias a mis papás… Y agradecerle sobre todo a Colombia, porque este álbum es exactamente una celebración de los sonidos de mi país, uno de los países más biodiversos del mundo”. Una noche que parecía vislumbrada en uno de los mejores sueños que algún día pudo haber tenido este artista sobre su carrera musical.

Catorce años atrás: poseedor del “Factor X”

Corría el año 2007, cuando 45.000 niños y adolescentes aspiraban a participar en el programa musical El Factor XS, del canal RCN. Uno de esos participantes era Camilo Echeverry, quien, después de varias rondas de eliminación nacional, llegaba a la instancia final para competir por un puesto en el concurso televisivo.

Cuando llegó su turno, se presentó amable e interpretó una canción flamenca. Wilfrido Vargas, jurado en ese momento del programa, y además un referente importante de la música latinoamericana, al terminar la presentación lo miró y sin vacilar le dijo: “Tú eres una verdad”.

Es una frase contundente, sugerente e incluso un tanto enigmática. ¿A qué se refería el experimentado músico al decirle así a este adolescente que daba sus primeros pasos públicamente en el universo de la música? ¿Exageraba? Solo el tiempo tendría la respuesta correcta, pues muy pronto comenzó a dar respuestas afirmativas, ya que una vez finalizado el programa ese adolescente talentoso y risueño fue el ganador.

Audición - Camilo Echeverry - Factor xs

“¿Quién es Camilo?”

No pasó mucho tiempo para que Camilo se convirtiera en un fenómeno de popularidad nacional, sobre todo para el público joven: presentaciones, conciertos y entrevistas. Rápidamente pasó de ser un adolescente anónimo, que jugaba a ser músico componiendo canciones con una guitarra familiar en su casa, a ser el centro de atención de los medios de entretenimiento e invitado constante a programas de radio y televisión para hablar de su triunfo en El Factor XS y sus planes musicales.

Yamid Amat, reconocido periodista, fue uno de los que tuvo la oportunidad, en 2008, de hablar con el cantante en su habitual espacio Pregunta Yamid. Allí contó, a manera de anécdota, que conoció a Camilo por una familiar adolescente que tenía una fotografía del artista en su teléfono celular, quien se sorprendió al percatarse de que Amat no sabía quién era Camilo.

El comunicador, con la curiosidad propia de su oficio, no tuvo más que preguntar lo obvio: “¿Quién es Camilo?”. En la charla que sostuvieron, además de replicarle de modo gracioso esa misma pregunta, entre otras cosas, le preguntó: “¿A qué le adjudicas tu éxito?”. A lo que, seguro de sí mismo a pesar de sus escasos catorce años, Camilo respondió: “Yo creo que este éxito se debe al trabajo y a las ganas. Aparte de que la música es mi hobby, lo que me gusta hacer. Hay una frase de yo no sé quién, que dice: ‘Si todo el mundo hiciera lo que le gusta, el mundo sería perfecto’. Entonces, a mí lo que me gusta es esto, por eso lo hago bien, si no me gustara seguramente sería malo”.

En la misma entrevista, conversaron sobre el origen de esa pasión por la música: “¿Quién es músico en tu casa? ¿De dónde nació esto?”. “Nadie. No te digo que eso es puro trabajo. Mi papá, (por ejemplo), era más de escuchar música, y mi mamá medio entona (alguna canción). Pero en mi casa había una guitarra vieja, de mi abuelo, y yo la cogía y sacaba canciones. Me sentaba a escuchar los casetes que tenía mi papá, de Guillermo Portabales, y tocaba y tocaba hasta que mi mamá un día dijo: ‘Este muchachito qué, vamos a meterlo a unas clases de guitarra, de canto, ¡de lo que sea!’, porque yo era muy intenso (con la música)”.

Camilo - Vida de Rico (Official Video)

Artesano musical

Por cierto, ¿quién es Camilo en términos musicales? Podría decirse que es un artista versátil que canta, compone y toca varios instrumentos. De eso dan fe éxitos como “Vida de rico”, “Tutu”, “Machu Picchu” y “Millones”, entre otros. Sin embargo, no se ufana de estas habilidades, y más bien se ve como un artesano de la música, pues considera que el trabajo diario y la disciplina son fundamentales para sacar adelante cualquier proceso creativo.

El año pasado, en charla virtual, le contó a la actriz Alejandra Borrero, quien lo invitó a su espacio Un día por Casa E, que “he ido descubriendo, en mi búsqueda personal, que justo ahí, en mi obra, en mi arte o artesanía, está la semilla de mi propósito: todo lo que yo he de sembrar en este mundo es a través de la música”.

Asimismo, dialogaron acerca de los sueños profesionales, la mejor manera de cómo llevarlos, y las expectativas sobre su trabajo: “Cuando yo estaba muy chiquito soñaba, no me daba miedo soñar. Luego, empezaron a pasar cosas en mi vida y a frenarse otras, y me empezó a dar miedo soñar, soñar en grande; me daba susto, me sentía incapaz. Entonces cuando abandoné, no el sueño, pero sí el deseo y esas ansias de lograr cosas, solamente cuando solté eso y me aproximé a mi oficio nada más desde el disfrute, ahí fue que verdaderamente empezaron a salir bien las cosas en mi carrera”.

Un presente triunfal y un mañana sin muchos planes

De Camilo se pueden destacar muchas cosas: que es un trabajador incansable, por ejemplo; o que es alguien inquieto a quien le gusta explorar y fusionar ritmos y géneros; y sobre todo que no les teme a nuevos retos creativos. A pesar de esto, es realista y prefiere no embarcarse en la idea de planificar rigurosamente el futuro, ni siquiera el más próximo. Sobre este tema, en entrevista con El Espectador, el cantante apuntó: “Tengo muchas ganas de hacer un montón de cosas, (sin embargo) si algo aprendimos en este último año que pasó es que a veces los planes no necesariamente salen como queremos, pues no hay nada más frágil que un plan. Tengo mucha visión, pero pocos planes”. Su presente, por lo pronto, no podría ser mejor, y tal vez ni él mismo, en esos sueños infantiles, dimensionó hasta dónde podría haber llegado profesionalmente solo por llevar consigo un genuino e inmenso gusto por la música.