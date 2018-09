Camilo Sesto lanzará nuevas versiones de sus grandes éxitos

-Agencia Europa Press

Guille Milkyway, líder de La Casa Azul, es uno de los mejores productores, DJ y compositores de las últimas generaciones, convertido además en una celebrity para el público millennial gracias a su participación como profesor de cultura musical en la última edición del fenómeno OT. Es además autor de muchos de los éxitos de Fangoria, del himno "La revolución sexual" y tiene en su haber un Goya a la mejor canción por la banda sonora de "Yo también". (Le puede interesar: Camilo Sesto y Carlos Vives, nuevos integrantes del Salón de Fama de Compositores Latinos)

Para la ocasión, Milkyway ha realizado un rework (nuevas mezclas utilizando todos los elementos originales de la canción) con una visión contemporánea pero dándole un toque disco como si de una remezcla realizada en 1978 se tratase. El resultado conserva el espíritu original, pero suena como una canción actual.

"Camilo Sesto es una pieza clave en la historia de la música pop en español, un músico excepcional que definió el sonido de la canción romántica, sentó las bases de la música melódica española y la proyectó internacionalmente con una potencia nunca antes vista. Es junto a Julio Iglesias, Raphael y Nino Bravo la voz de una generación que ha trascendido a su época y ha influido a muchísimos artistas más allá incluso de su género", recalca Guille Milkyway.

Y añade: "Vivir así es morir de amor es la canción pop total. Desgarradora, épica, melódicamente insuperable, llena de elementos inolvidables, universal. Técnicamente la canción es redonda. Resulta irresistible porque todo cuadra, es un rompecabezas perfecto. A partir de esta canción, el amor no correspondido deja de ser algo con lo que uno cargue a sus espaldas en soledad para convertirse en un sentimiento que se pueda incluso celebrar en multitud".

El músico destaca, además, que "poder disponer de las pistas de las sesiones originales ha sido un poco como poder estar presente, casi in situ, en una grabación histórica". "Me pasé noches escuchando cada pista en solitario durante horas, por ejemplo el aire totalmente negro y soul de los coros femeninos en los 'ya no puedo más', el groove del hi hat de la batería. Fue muy emocionante, algo indescriptible para mí", concluye. (Archivo: Camilo Sesto presenta "Padre nuestro", canción que incluye la voz del papa Francisco)

Estarán disponibles en plataformas digitales y en una edición limitada en formato vinilo, que reproduce la portada original de 1978.