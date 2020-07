View this post on Instagram

Mil gracias por todos los hermosos homenajes que le han hecho a mi hermanito y conociéndolo bien les puedo asegurar que el ahora mismo el esta super orgulloso sabiendo que su legado llegó a los corazones de todos los cubanos no solo de la isla, sino en cualquier rincón del mundo. Te amo con la vida danilo lo hiciste bien mi hermanito porque eres ese grande que vivirá por siempre ♥️🙏