Cardi B cancela varios conciertos a causa de su embarazo

Redacción Gente y Bang Showbiz

A solo unas semanas de estrenarse como madre junto a su pareja Offset -del afamado trío de hip hop Migos-, la cantante Cardi B ha optado por cancelar todos y cada uno de los recitales que tenía programados el próximo verano para poder centrarse exclusivamente en su recuperación física y, sobre todo, en los cuidados de su primer bebé.



Ha sido la propia artista la que ha querido dar la noticia a sus seguidores a través de un vídeo colgado en sus redes sociales, en el que asume que sus leales fans "comprenderán" a la perfección los motivos de una decisión, todo sea dicho, esperada y comprensible.





"Hola a todos, ¿cómo están? solo quería darles claridad sobre mi situación. El Broccoli Fest (que se celebrará este fin de semana en Washington D.C) será la última vez que actúe por un tiempo... porque, como ustedes saben, 'Shorty' (nombre del bebé) no para de crecer aquí dentro y ya casi no me deja respirar. Muchas gracias a todos por su comprensión", dijo la artista a través de su instagram con la simpatía y el carácter desenfadado que tanto la caracterizan.



Eso sí, la estrella de la música no se ha olvidado de compensar a aquellos admiradores que se hayan podido sentir algo decepcionados con un adelanto sobre su regreso al circuito de conciertos, ya que al final de su alocución, Cardi ha revelado que, tan pronto como termine su baja maternal, se unirá a la gira mundial de su buen amigo Bruno Mars.

Entre los numerosos eventos que iban a contar con su presencia entre los meses de julio y agosto, destaca especialmente el Wireless Festival de Londres: uno de los más importantes del continente europeo por cartel y afluencia, y para el que de momento ya se han confirmado números musicales a cargo de DJ Khaled, Stormzy, Big Sean y, curiosamente, del trío Migos, por lo que es probable que Offset se encargue personalmente de compartir con el público cómo se encuentra la madre de su futuro hijo después de haber dado a luz.