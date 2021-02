La artista, muy dada a las colaboraciones, estrena en esta ocasión un sencillo en solitario.

Cardi B presenta “Up”, una canción producida por DJ SwanQo y Young Dza, y que sigue los pasos de “WAP”, un tema en el que colaboró Megan Thee Stallion.

Cardi B, muy dada a las colaboraciones (J Balvin, Bad Bunny, Bruno Mars, Anuel AA, entre otros), estrena en esta ocasión un sencillo en solitario.

De hecho, desde que lanzó en 2018 el álbum “Invasion Of Privacy”, pocas veces la artista ha lanzado temas (“Money” y “Press”) sin que la acompañen colegas.

Se trata del primer sencillo que la artista estrena este 2021, aunque en los últimos meses ha estado enfocada en “Cardi Tries____”, una serie que lanzó a través de Facebook Watch y que también está disponible en Instagram.

Durante ocho episodios, Cardi B realiza actividades, sacadas de su zona de confort, como manejar carros de carrera, bailar ballet, unirse a un escuadrón de bomberos o dar clases.

Además, estuvo acompaña por Michelle Rodríguez, Debbie Allen y Damien Lillard para complementar la experiencia.

Cardi B fue nombrada Mujer del año del 2020 por la revista Billboard, que le reconoce su trayectoria musical, su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años, como el placer femenino.

“Quiero mostrarle a la gente que puedes hacer cosas positivas, pero también puedes ser tu misma. Me gusta la justicia, me gusta trabajar y ser creativa. Pero también me gusta celebrar mi vagina”, dijo la cantante a Billboard.

* Contexto: Cardi B, la nueva reina del hip-hop.

La artista hizo historia con “WAP (Feat. Megan Thee Stallion)”, que debutó en el puesto número 1 en el Billboard “Hot 100”, tras su lanzamiento en agosto, el cuarto sencillo #1 de Cardi en Estados Unidos, ampliando su récord como la rapera con más sencillos número uno en “Hot 100”, la única rapera que ha alcanzado el número 1 en el “Hot 100”, en dos décadas diferentes.