Carin León: “Hay que regular los corridos; los tiempos no son los mismos”

De alguna manera supo que era de Colombia, quizá por el acento cuando le di alguna indicación mientras hacíamos la fila para subir al avión que iba a Hermosillo. Era un señor de más de 60 años, y lo segundo que preguntó fue que cómo me habían tratado en su país. Una pregunta hecha por la voz de la experiencia.

Él estaba acompañado de su esposa, quien me recomendó varios sitios para comer tacos de cabeza de res, y aproveché para preguntarles por Carin Léon, hijo de su misma tierra en el norte de México. Ella no lo recordaba inicialmente, mientras que su esposo hizo un gesto de desaprobación al que le añadió que los corridos de ahora ya no eran tan buenos.

Otras personas, en cambio, coincidieron en que Carin era parte de la banda sonora de esta ciudad, porque sonaba en cada esquina, como también suenan los corridos o narcocorridos, que han suscitado un debate en torno a su prohibición por su apología a la violencia y el narcotráfico. La propuesta musical de León no se acerca con timidez a estos temas y es bien recibida por las generaciones jóvenes, a las que les gustan las fusiones con otros géneros, área que el músico se ha dedicado a explorar.

Sus canciones han llegado más allá del estado Sonora, que justo está en la frontera con Estados Unidos, país donde residen cerca de 36 millones de mexicanos, según un informe de Música México (2022). Hermosillo, su capital, tiene más de 900.000 habitantes. Cada vez que veía un cactus o el ambiente árido y seco no dejaba de asociarlo con algún municipio de La Guajira.

Al siguiente día, Carin estaba sentado esperando que ocupara el asiento para conversar con él. Se veía tranquilo, como se mantendría durante la entrevista, y un miembro de su equipo le mencionó algo del videojuego “Star Wars Valhalla”, al que le hacían algunas críticas, a las que no presté mucha atención mientras revisaba las preguntas que había preparado.

—Se podría decir que no tiene fronteras musicales por la cantidad de géneros y músicos con los que ha colaborado, pero, ¿cuáles son las fronteras que siente que está teniendo hoy con su música?

—El tiempo, el proceso, el trabajo que tienes que hacer para ir creando un ambiente adecuado para expresar ciertas cosas, que es lo que me pasa con mi música, que hoy, de cierta manera, con “Palabras de To’s”, fue un pequeño guiño a donde queremos llevar nuestra música o mi regional mexicana.

—¿Se refiere al tiempo de producir la música?

—Sí, el tiempo de producir la música, el “timing”’, preparar el sistema adecuado para poder llegar con esta propuesta. Como el disco que hicimos en Nashville que llegamos con la idea de hacer un disco supercountry y terminamos con mucha psicodelia y mucho rock and roll.

—¿Quién marca esos tiempos?

—Como artista trato siempre de marcarlos y que tenga un sentido todo lo que voy haciendo y cómo me voy sintiendo con la película. Pudiera sacar el disco en junio o julio, pero es un proyecto al que le tengo bastante cariño y con el que quiero sorprender e incomodar a cierta gente también. Creo que se merece un tiempo de producción que me haga sentir orgulloso. Asimismo, tiene que ver muchas veces con cómo me siento de ánimo. Hay veces que de una semana a otra se me ocurre hacer un disco de covers de música mexicana.

—En pocas palabras, ¿no es un límite que le impone el mercado, sino que tiene muchas ideas que no alcanza a materializar?

—Sí, hay muchísimas cosas que hacer, siento que requieren mucho tiempo, pero igual es mucha información o a lo mejor no he dado el mensaje que quiero dar para llegar con esto.

Carin lanzó su reciente producción, “Palabras de To’s”, haciendo referencia a “La Última Cena”, de Leonardo da Vinci. Es el tercer álbum que forma parte de una suerte de trilogía con sus dos producciones previas, “Colmillo de leche” y “Boca chueca”, en las que siempre se hace referencia a elementos que tienen que ver con la boca. En esta última quiere incomodar a la gente que era como él: los que critican todo.

—Hay gente que lo critica por referencias a la narcocultura, pero hay otra perspectiva en la que se ve como relatar historias tal y como suceden, ¿piensa en esos debates cuando escoge una canción?

—Creo que es indiscutiblemente parte de nuestra cultura, sobre todo en el norte del país. Siempre me gustó como cierto tipo de corrido, que tuviera una complejidad, que tuviera una letra digna, sin hacer alusión ni incentivar este tipo de cosas. Tenemos esos temas en todo tipo de música, como con “Juanito Alimaña” o “Pedro Navaja”. Creo que callar voces o tratar de reprimir sonidos por eso, no estoy tan de acuerdo.

—Eso me lleva al debate de la prohibición de los corridos en Sonora, ¿cree definitivamente que no debería prohibirse?

—Tal vez no prohibirse de raíz, así como un “black out” completo. Siento que se tiene que regular un poco más, porque desgraciadamente los tiempos que se están viviendo no son los mismos que vivimos nosotros. La desinformación y el exceso de información que reciben los niños en redes, que hasta a uno le hacen daño.

Hermosillo se ve también como algunas ciudades estadounidenses ubicadas cerca de los desiertos. Hay muchas camionetas con vagones, en su mayoría blancas, y personas muy amables que hacen recordar el trato de los colombianos.

Al terminar la conversación se despide cordialmente y, a manera personal, le pregunto que “pa cuándo el vallenato”, ya que estuvo de parranda el año pasado en Valledupar. Para mi sorpresa, dijo que ya tiene una canción con el guajiro Silvestre Dangond, que saldrá pronto.