Cariñito, rapeando desde el amor

El artista colombiano, con más de 24 años en la escena del hip hop, presenta la canción “Cupido”, que hace parte de su décima producción, “Los gangster también se enamoran”.

¿Cómo ha llevado usted esta etapa de pandemia?

Todo este proceso ha sido gradual. Por el COVID-19, hemos tenido muchas restricciones musicales y eso nos ha obligado a los artistas a tomar muchas más medidas para seguir sanos y realizando nuestro trabajo. Sin embargo, el balance para mí ha sido positivo en cuanto a mi trabajo musical.

Hace poco publicó la canción “Cupido”, ¿ya la tenía terminada o la empezó durante la pandemia?

Empecé el proceso de Cupido varios meses atrás, incluso antes del primer confinamiento, pero la mezcla y la masterización se llevaron a cabo en plena pandemia. Nosotros estábamos grabando el disco Los gangster también se enamoran y ahí tomamos la decisión de enfocarnos en una canción y escogimos Cupido.

¿Por qué se inclinó por “Cupido”?

Esa decisión la tomamos en octubre, cuando el mes del Amor y la Amistad aún estaba muy fresco en nuestras mentes. Sin embargo, la pandemia también me empujó a inclinarme por Cupido, porque es una canción para que pensemos más en el otro a través del amor. Ahora, yo debo decir que las flechas de Cupido, en mi caso, no han dado en el punto adecuado.

¿Cuando entra al estudio de grabación tiene todos los versos y los rapeos escritos o improvisa?

En estos años he desarrollado mucho mi freestyle, pero en el caso de Cupido, por ejemplo, yo tenía algo escrito y los últimos versos me dio por improvisar por pura necesidad de lo que me indicaba la canción.

Ya tiene un video realizado de “Cupido”, ¿cuál era la idea de esa historia audiovisual?

La idea del video era que se vieran colores muy cálidos y se mostrara algo angelical en los personajes que han sido tocados por esas flechas de Cupido. Todas las grabaciones las realizamos en las afueras de Bogotá y queríamos mostrar paisajes muy colombianos.

Comenzó en el rap en 1996, ¿el género ha cambiado mucho desde entonces?

Cuando yo empecé, en 1996, era un hip hop, como yo lo he definido, mucho más bombo y caja. Ahora se muestra un sonido más comercial, pero no podemos olvidar las raíces. A mí me gusta hacer canciones para el público masivo, pero también intento recordar mis raíces e inclinarme por la propuesta underground.

¿El público que recibía sus mensajes más contestatarios de los años 90 asimila bien el rap romántico de los últimos años?

Mis seguidores se han adaptado de la mejor manera y eso me hace sentir muy afortunado. Yo pensé mucho el título del disco y por esos fanáticos del hip hop en esencia es que le puse Los gangster también se enamoran, para dejar claro que los raperos también somos románticos. Con estas nuevas propuestas, he llegado a lugares y públicos que nunca pensé que pudieran escucharme.

¿Por qué se inclinó por el rap?

Yo soy un cronista y desde el momento en el que conocí el hip hop me vi reflejado en su temática y su sonido. Escuchar el rap fue como haber visto a la mujer de mi vida, así que me enamoré a primera vista. Primero me cautivó la danza, el break dance, y mientras estaba ensayando algunos pasos me empecé a fijar en las historias.

Ha grabado diez producciones discográficas, ¿qué lo motiva a entrar en el estudio de grabación?

Me motiva hacerles entender a las personas el hecho de que siempre hay una oportunidad y que toda vivencia tiene una moraleja. Me gusta llegar a nuevos públicos y me siento orgulloso de ser parte de un movimiento como el hip hop.

¿Cómo está la escena del rap en Colombia?

Ahora tenemos como movimiento un espacio que antes ni siquiera nos hubiéramos podido imaginar. Hace diez años, cuando me empecé a consolidar, era imposible pensar que mi mensaje lograra penetrar en tanta gente. Ha sido un proceso duro y, gracias a un proceso constante, podemos decir que el hip hop se está tomando a América Latina.

¿Cómo ha sido la experiencia del festival Raperos por la Paz?

Llevo diez años realizando este evento y he contado con la ayuda de todos los artistas del movimiento, así que me siento contento de tratar de fortalecer mucho más la industria con una actividad como este festival.

¿Qué proyectos vienen?

Ya tengo listo el nuevo sencillo, que se llama Dame una oportunidad y ahí cuento cómo me enamoré por primera vez y quiero fortalecer mi disco, que tiene 18 canciones, así que hay mucha música de Cariñito.