Carlos Rivera lanza junto a Melissa Robles: “Un Viaje a Todas Partes”

Una balada compuesta por Carlos Rivera, artista mexicano donde participa Melissa Robles de Matisse. Foto: Tomada de Instagram

Cuando los millones de fans de Carlos Rivera conocieron la versión acústica de “Un Viaje a Todas Partes” volvieron a creer en el amor. Y ahora, con su versión de estudio, conocerán toda la potencia que encierra el nuevo álbum de estudio que el cantante y compositor escribió de principio a fin y está próximo a lanzar.

“Este es el disco más honesto y directo que he escrito y esta canción es una de las más especiales, representa mucho para mí”, cuenta Carlos. “Quería que tuviera una voz femenina que pudiera darle esa profundidad que desde el principio busqué. Y claro, no podía ser con otra persona que con mi queridísima Mel”.

Por su parte Melissa Robles, quien en múltiples ocasiones ha contado cómo inició su carrera musical gracias al apadrinamiento de Carlos, cuenta: “Es una canción bellísima. Mientras grabábamos el video en La Marquesa tuve que contener las ganas de llorar. Me emociona lo que Carlos escribió y me siento muy honrada de que me invitara para acompañarlo”.

Damiana Acuña, que ha ganado reconocimientos como el premio a Mejor Corto Narrativo en el Florida Film Festival y Christian Schmid director estrella de Ha*Ash, Kenia Os, Alex Fernández, Carlos Vives, entre otros, fueron los encargados de la dirección del video oficial ya disponible en YouTube.

Este track es el último antes del lanzamiento del disco sucesor de Guerra (2018) y Leyendas (2021). “Si quieren conocerme escuchen mis canciones”, cuenta el hijo pródigo de Huamantla. “Lo compuse de principio a fin porque es hora de que me conozcan desde donde más sincero y abierto soy: desde mis canciones”.

Además de los ya confirmados sold outs en el Auditorio Nacional (30 y 31 de marzo), Carlos prepara una tercera fecha para el 1 de abril y una serie de conciertos en España para el mes de julio. Esto como parte de “Un Tour a Todas Partes”, gira que está a punto de arrancar y que seguro lo hará romper récords.

