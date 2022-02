Carolina Gaitán y la magia musical de “Encanto”

Carolina Gaitán confesó que al obtener el papel de Pepa Madrigal tuvo que guardar el secreto durante toda la pandemia. / Cortesía

¿Cómo llegó a ser parte de “Encanto”?

Yo me encontraba para esa época en Los Ángeles y me enteré del casting. Fue un proceso muy abierto. Me encontré con personas de muchas nacionalidades, no solamente colombianas. Ir a los estudios de Disney Animation fue para mí un sueño cumplido. Los directores me dijeron que se iban a tapar los ojos porque solo querían escucharme y ahí comencé a cantar. De pronto veo que comienzan a abrir los ojos y me sorprendieron. Yo guardé hasta el papelito del parqueadero de cuando fui a hacer el casting. Después tuve que hacer como cuatro castings. Después entró la pandemia y empezaron los castings por Zoom. Hasta que finalmente me dijeron que sí, que yo sería Pepa.

Cuando le dieron el sí para el personaje, ¿durante cuánto tiempo tuvo que guardar confidencialidad?

Me dijeron que no le podía contar a nadie, absolutamente a nadie y así lo hice. Me tocó guardar el secreto desde la cuarentena hasta ahora.

Encanto - No se habla de Bruno (Letra) (Español Latino)

¿Cómo fue trabajar con los directores Jared Bush y Byron Howard?

Una emoción muy grande trabajar con los directores de Zootopia y Moana, porque además sentía que se estaba representando a Colombia de la forma más hermosa y mágica.

¿Cómo fue el trabajo en el aspecto musical?

Todo lo hicimos con Lin-Manuel Miranda, quien es una eminencia en todo el tema musical. Ha ganado premios por musicales de Broadway. Para mí, es un honor que él sea quien me haya dirigido vocalmente. Cada detalle de hacer parte de esta película ha sido un sueño hecho realidad. Bueno, me grabo a mí misma en inglés y luego me toca doblarme en español.

¿Qué retos enfrentó al elegir la voz y cantar canciones como “No se habla de Bruno”?

Yo terminaba más cansada en tres horas de voice over que grabando todo un día de otra cosa. Todo lo de la parte en inglés era imaginado. Los directores me daban ideas, pero no tenía un texto y tocaba grabar muchas veces para que ellos, al final, pudieran decidir qué color de voz iba a tener Pepa Madrigal. Si la tenía rasgada o si iba a ser ronquita. Yo les decía que les ponía toda la paleta de voces y colores y ya ellos elegían lo que más les gustara. Ya en la versión en español era doblar sobre imagen. Pero estás más restringida durante el lip-synch.

¿Imaginó alguna vez ser parte de una película de Disney?

Este sueño lo tengo desde muy pequeña junto con mi hermano, que falleció. Nuestra idea era hacer un muñeco animado de Disney, y siento que desde el cielo él está viviendo todo esto conmigo. Él era capitán de avión y el teatro se llamaba El Capitán... siento que son tantas coincidencias.

¿Cómo manejó las emociones para transmitírselas a Pepa?

Ella es un personaje que no controla sus emociones. Por ende, nadie controla el clima a menos que la hagan sentir bien a ella para que haga salir el sol. Si hablan de Bruno, ella se va a estresar. Era sentir que no somos un témpano de hielo y que debemos dejar salir nuestras emociones. A través de ella también se muestran las variedades climáticas que tiene nuestro país, porque todo está pensado en detalle.

¿Qué siente al ver que la película está disponible en varios países?

Cuando ves que todo Times Square dice Encanto, que ves que la película está hasta en París y en todas partes del mundo, es muy hermoso no solo por los que hacemos parte, sino también es muy hermoso por Colombia.