Carolina Sabino, el otro tono del despecho

Al preguntarle a Carolina Sabino, cantante y actriz colombiana, por su decisión de grabar dos versiones, en dos géneros distintos (pop y regional), de su último sencillo no titubeó en dar una respuesta tajante: “Porque hay canciones que se lo merecen”. La despedida, así se titula el tema musical de tal merecimiento. En entrevista con El Espectador, la también compositora y productora contó además que “hay canciones que para mi gusto deben ser comunicadas de diferente manera, creo que los seres humanos no tenemos la misma personalidad, no somos lineales, porque hay gente que vibra con unas cosas y hay gente que vibra con otras”.

