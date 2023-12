Caso Canserbero: exmánager Natalia Améstica confesó que asesinó al rapero

Natalia Améstica confesó cómo asesinó a su esposo Carlos Molnar y al cantante Canserbero. Foto: TNV

El pasado 15 de diciembre, la fiscalía venezolana descartó por completo que la muerte del rapero Canserbero en enero de 2015 se haya tratado de un suicidio. “Hoy quedó 100 por ciento descartada la tesis de que se trata de un suicidio (...) se está imponiendo la tesis del asesinato por motivos económicos”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, durante una alocución televisada.

Citando los últimos hallazgos del caso, reabierto el pasado 11 de noviembre, aseguró que González fue “apuñalado antes de caer” y “recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no se corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó”, a las afueras de un edificio de apartamentos en el estado Aragua, cercano a Caracas.

Saab descartó que, como se informó en 2015, el cantante haya asesinado a su productor, Carlos Molnar, antes de quitarse la vida y, por el contrario, cree que unas “seis personas” están involucradas en las muertes de ambos, principalmente quien fuera la mánager del rapero, la única que salió con vida de aquella casa, en enero de ese año.

Sin embargo, este 26 de diciembre se dio a conocer un video en el que Natalia Améstica, esposa de Molnar, confiesa el doble asesinato. La mánager afirmó que atacó primero a su esposo con tres puñaladas y luego a Canserbero.

“Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té en el que coloqué Alpram y le di una taza a cada uno. Al momento de quedar somnolientos, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi como estaba y lo ataqué directamente al cuello. Él cae al piso y lo ataqué por la espalda y por el brazo”, dice.

“Quien me ve es Tirone [Canserbero], se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”.

Posteriormente, Améstica confieso como junto a su hermano Guillermo y tres integrantes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) logran modificar la escena para que parezca un homicidio-suicidio. “Él llegó a las 11 de la noche y ellos terminaron de arreglar la escena. A Carlos terminan de darle puñaladas, mi hermano le da cuatro y el resto lo hacen los funcionarios del Sebin”, continúa. “El cuerpo de Tirone lo traen para la cocina y se le da con un tubo en la cara. Y luego de eso nos explican que lo que debemos hacer es lanzaelo por la ventana”.

“Mi hermano se va del departamento. Lo que yo hago es cambiarme, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos y llegan los del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y cuadran con mi hermano, quien les ofrece 10.000 dólares para terminar de arreglar la escena”, termina.

