Cat Stevens reedita su clásico “Father & Son”

Forma parte de “Tea for the Tillerman²”, álbum en el que el músico presenta nuevas versiones de las once canciones que integraban este álbum histórico.

Cat Stevens presenta una nueva reedición de su emblemático tema “Father & Son” en la que canta a dúo con la versión más joven de sí mismo que interpretó el tema originalmente hace ya 50 años.

La canción, ha explicado su discográfica en nota de prensa, forma parte de su próximo álbum, “Tea for the Tillerman²”, que se pondrá a la venta el 18 de septiembre y en el que el músico ha regrabado las once canciones que integraban este álbum histórico.

La nueva versión de “Father & Son”, de la que se ha lanzado en paralelo un video de animación, presenta al músico británico cantando ambas partes de la canción, tanto en el papel del padre como en el de hijo gracias a una grabación tomada en su primera actuación en el legendario Troubadour Club de Los Ángeles en 1970.

Ese fue el año en el que Yusuf (como se da a conocer tras su conversión al Islam) lanzó “Tea For Tillerman”, cuarto disco de estudio de su carrera que, en un estilo de folk rock con especial habilidad para gestar melodías pop, fue incluido entre los “500 mejores álbumes de todos los tiempos” por la revista Rolling Stone.

Fue en realidad en 1967 cuando este británico nacido en Londres en 1948 inició su andadura discográfica con “Matthew And Son”, forjándose uno de los nombres más prominentes de la música internacional pese a los diversos parones de su carrera, incluido el que le mantuvo alejado de los estudios y los escenarios entre 1995 y el año 2014, cuando lanzó el álbum “Tell 'Em I’m Gone”.

Yusuf, o Cat Stevens, lanzó en 2017 su último disco de estudio hasta la fecha, el número 15 de su producción, que llegó al mercado bajo el título de “The Laughing Apple” y obtuvo una nominación a los premios Grammy al “mejor álbum de música folk”.