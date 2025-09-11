Cécile McLorin Salvant llega a Bogotá, “la mejor cantante de jazz viva”

La vocalista Cécile McLorin Salvant se presenta en concierto como parte del DC Jazz Fest el 28 de agosto de 2025 en Washington, DC. Foto: Getty Images - Shannon Finney

Septiembre es el mes del jazz en Colombia. Después de Jazz al Parque, en Bogotá, y Ajazzgo, en Cali, el turno vuelve a la capital con el Festival de Jazz del Teatro Colsubsidio y tal vez con el punto más alto de la temporada (que tendrá paradas durante el mes en Medellín y Pasto), con la visita de Cécile McLorin Salvant, una de las voces más brillantes del jazz contemporáneo. John Fordham, crítico principal de jazz de The Guardian, la define como una cantante con “una elocuencia rotunda, ya sea gruñendo blues o apenas respirando, Salvant posee un swing innato, una destreza escénica propia de una actriz, una precisión de matices propia de una instrumentista y un apetito por desempolvar canciones poco interpretadas (...) La notable música de Salvant está cuidadosamente arreglada en casi cada detalle que suena espontáneo, pero aun así es un arte con influencias del jazz de la más alta clase”.

Es un espectáculo de lujo, sin duda, pero en lo que a Cécile respecta, su propuesta no pasa por calificativos. Al ser preguntada por los reflectores y la atención que recibe, la vocalista nacida en Miami responde con franqueza que, sencillamente, su propuesta no elige pasar por estos lugares. “No me gusta pensar demasiado en eso porque lo encuentro como paralizante. Soy simplemente una fan y una estudiante. Yo hago las cosas que hago y realmente no pienso en esos términos histórico-musicológicos, porque creo que no es mi papel”.

Y lo que hace no es poco: desde 2010 Salvant ha publicado siete álbumes de estudio, promediando un álbum cada dos años, un ritmo creativo inusual en el jazz, que le ha hecho merecedora con toda razón de tres premios Grammy a mejor álbum de jazz vocal en 2016, 2018 y 2019. Cada álbum muestra la destreza que tiene, con conceptos distintos y ambiciosos. Fordham lo describe como “ideas desde ángulos inesperados para la forma de cantar los estándares, y aplica una traviesa inteligencia para transformar las desgastadas letras”.

Cada uno de estos álbumes entran en juego en sus conciertos. La propia Salvant afirma que muy pocas veces ha dedicado un espectáculo a una sola de sus producciones. Daniella Cura, musicóloga y exprogramadora de Jazz al Parque, asegura que “nunca la vas a ver en lo mismo, nunca la vas a ver con el mismo formato”. Cura también resalta lo experimental de su propuesta, con extremos que llegan a rozar lo performativo del teatro musical. Así describe esa parte de su propuesta Salvant: “Es mi cosa favorita. Me encantan las historias, me encanta actuar. Creo que siempre quise ser actriz, y es como mi cosa favorita hacer que las palabras cobren vida. En cuanto a lo creativo, tengo periodos en los que estoy llena de ideas y con mucha emoción de probar cosas nuevas, y otros en los que no tengo ninguna idea y me siento como un desierto. Y tengo que aceptar eso también”.

Ahora esta propuesta regresa a Bogotá. Dos años atrás Salvant ya estuvo como artista estelar del Festival del Teatro Colsubsidio y, según cuenta Paulo Sánchez, director del recinto, este año todo se dio de forma orgánica para el regreso: “Cécile quería regresar al Teatro Colsubsidio, quería ser parte del festival, y pues por supuesto, estamos hablando de Cécile McLorin, una mujer que creo ha llevado el jazz vocal a un nivel muy importante, como hacía mucho tiempo no se veía. A pesar de que hay inmensas cantantes en este género, lo de Cécile ha sido extraordinario y claramente destacable en medio del gran nivel de las artistas y los artistas de jazz vocal en el mundo. Ella significa la vanguardia, significa la excelencia”.

Un plus adicional en su propuesta es la aparición de canciones en español, a pesar de que es nacida en Estados Unidos. En su carrera ha sorprendido con versiones en español de canciones como “Alfonsina y el mar” y “Burbujas de amor”, a pesar de que no habla el idioma con fluidez. Nació en Miami, de raíces francesas y haitianas, pero reconoce que el haber nacido en Florida tiene una influencia marcada para que tenga una noción mínima del idioma, que con su talento maximiza en su propuesta musical y que en la práctica la acerca a un público latino como el bogotano.“Toda mi familia habla español. Nací y crecí en Miami, Florida, y muchos de mis amigos eran cubanos. Una de mis mejores amigas es colombiana, o tiene padres colombianos. Así que el español estaba muy presente cuando yo crecía. Toda mi familia habla español. Mi mamá habla español, vivió en Cuba, también vivió en Bolivia. Así que es definitivamente un idioma que intento aprender cada año”, explica.

Ahora el turno es suyo. El Teatro Colsubsidio servirá de escenario para escuchar, como afirma Cura, a “la mejor voz del jazz viva en este momento”. Junto con presentaciones como la de Joshua Redman —ganador del concurso internacional de saxofón Thelonious Monk en 1991— en Jazz al Parque hace unas semanas, Bogotá reafirma su papel como escenario privilegiado para recibir algunas de las propuestas más brillantes del jazz mundial.

