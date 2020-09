César Mora y el hábito de crear

El actor, compositor y cantante es el anfitrión del proyecto del Teatro Nacional “De parche y amigos con César Mora”, un reto para este multifacético personaje del que presentamos una semblanza.

César Mora se ha pasado más de cuarenta años jugando en serio: actuando en teatro, cine y televisión, y cantando y haciendo música. O trabajando duro y parejo en las cosas que le gustan, que es otra forma de decirlo. Comenzó muy joven en la actividad musical, en Cali, su ciudad natal, y rápidamente fue combinando esta pasión con la de actuar; o alternándolas: caminando con ellas de la mano, llevándolas consigo como una preciada trenza, siempre juntas, irremediablemente unidas e incrustadas en su mente y su corazón. Así las convirtió muy temprano en sus principales intereses y luego en sus aspiraciones profesionales: con gusto, disciplina y tesón, se hizo actor, sin dejar de ser nunca el músico integral que es: cantante, arreglista y compositor.

Son muchas las telenovelas y series en las que hemos podido ver su talento para interpretar personajes. Música maestro, Tiempos difíciles, Betty la fea y Romeo y Buseta, entre otras; esta última una de las más recordadas sin duda, dirigida por Pepe Sánchez, donde personificó a un vendedor ambulante al que llamaron el Jibarito Grajales. Sobre esta producción audiovisual, que marcó los inicios de su carrera como actor de televisión, César Mora, en entrevista con El Espectador, apuntó: “Después de hacer un par de proyectos (“El confesor” y “La historia de Tita”) en los que venía y me devolvía a Houston (Estados Unidos), que era la ciudad donde estaba viviendo, un día me llamó Pepe Sánchez y me dijo que estaba haciendo una serie que se iba a llamar Romeo y Buseta, y que me inventara un personaje para meterlo en la producción. Me quedé pensando y recordé a un vendedor que siempre me causó curiosidad y que me gustaba mirar mucho porque, a pesar de ser bajito, inundaba toda la calle con su presencia y sus dichos particulares”.

En teatro, medio artístico al que llegó mucho antes que a la televisión, ha estado activo desde sus inicios. Obras como El rey Lear, Oliver y Farsa y licencia de la reina castiza, entre muchas otras, dan fe de esto. Desde su arribo en los años 70 al Teatro Libre, en Bogotá, no ha dejado de trabajar en las tablas. Sin embargo, antes de esto, aun del teatro, estuvo la música. Sobre aquellos primeros años, y sus tempranos tanteos con el canto y la composición, comentó: “Yo empiezo teniendo tríos en Cali al estilo de Matamoros y Portabales, o Guaracheros de Oriente. Montábamos las canciones que hacían estas agrupaciones. Luego llegué a Bogotá y con el Teatro Libre hicimos el grupo El Son del Pueblo, donde hacíamos guarachas, montunos, guaguancós y una especie de formato de charanga. Más adelante conozco a Rubén Blades y quedo loco, y digo: eso es lo que yo quiero: cantarle a la gente con mensaje, quiero ese ritmo y quiero los trombones. Entonces cuando él sale con Metiendo mano, el primer elepé que grabó con Willie Colón, dije: eso es lo que me gusta”.

El cine, a pesar de las conocidas limitaciones de la industria nacional, también ha estado presente en la carrera actoral de Mora. Ha hecho parte de producciones como “Perder es cuestión de método” y “Golpe de estadio” (dirigidas por Sergio Cabrera), y “Soplo de vida” (Luis Ospina), para mencionar solo algunas. Así mismo, ha participado en géneros televisivos distintos a la ficción como el recordado programa Yo, José Gabriel, del canal RCN, inspirado en los shows estadounidenses, que marcó un momento importante en el ámbito local. Sobre esto, comentó el artista: “Fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida y la guardo en un recuerdo con un cariño especial. Era la primera vez que se hacía en Colombia un show de ese estilo, con un presentador perfecto para esto como José Gabriel. Hacíamos un buen equipo, tal vez por lo diferentes que éramos, e hicimos una gran empatía”.

La salsa, siempre presente

“Una de las primeras canciones que me aprendí de niño fue Songo le dio a Borondongo, que la cantaba mi mamá mientras hacía las labores de la casa”. Así describe César Mora lo que fue su tempranísima influencia musical, ligada desde entonces a la salsa. Pero no solo los sonidos de este ritmo particular fueron fundamentales en su gusto y su manera de crear música, pues en su casa había, por cuenta de su padre, una constante y variada mesa servida con muchas propuestas distintas.

“Mi papá era un melómano extrañísimo, porque los fines de semana hasta cierta hora oía zarzuela y ópera, pero luego escuchaba la Sonora Matancera. También mucho bolero, y le gustaba el bolero ranchero, entonces escuchaba a Antonio Aguilar, Pedro Vargas, Agustín Lara por supuesto. Realmente se escuchaba mucho bolero: Los Panchos, Los Tres Reyes, Los Tres Ases, y escuchar todo eso fue haciendo mella en mi cabeza. Luego mi papá fue evolucionando y no solo ponía a la Sonora Matancera, también comenzó a escuchar a Richie Ray y las viejas orquestas cubanas, Benny Moré y sus guarachas. Todas estas músicas se fueron metiendo en mis gustos y en mi manera de crear”.

Un nuevo proyecto: parchar con los amigos

De parche y amigos con César Mora se llama el más reciente proyecto en el que participa y en el que tiene el rol de anfitrión. No uno común, sino uno donde interactúa musicalmente con los invitados, charla ellos y, por supuesto, interpreta canciones con su banda. Una idea en la que se embarcó hace unos meses por cuenta de una invitación del Teatro Nacional, que se desarrollará todos los viernes en la noche. No será un proyecto típico, en el que un público determinado y presencial se sentará, observará y seguramente gozará con la función; no, esta vez se hará bajo la dinámica a la que nos estamos acostumbrando en todos los ámbitos de la vida cotidiana: la de la virtualidad. Es decir, se podrá acceder al evento desde la casa u otro lugar propicio para disfrutar de la presentación.

“Se les ocurrió hacer un show en vivo, con músicos en la tarima y un presentador que tuviera que ver con la música, pero también con todo esto lúdico de la actuación, y pues consideraron que podría ser yo. Entonces me llamaron y yo brinqué encantado, porque realmente es algo que a mí me gusta mucho, y es perfecto para mí”.

Un dilema por resolver

Durante muchos años César Mora ha permanecido en una sana disyuntiva artística: escoger entre la música o la actuación. En realidad, ha sido una especie de disputa benévola porque a ciencia cierta no ha tenido que escoger, pues simplemente ha sabido llevar de modo alterno estas dos pasiones, acogiéndolas con gusto, como quien carga con amor a dos hijos mellizos. Sin embargo, reconoce que tiene una especie de deuda de dedicación con la música: “Cantar y hacer salsa me llena el alma y es una maravilla, porque con la salsa yo no le rindo cuentas a nadie; contrario a cuando actúas, que siempre estás recibiendo órdenes de alguien, pues hay un escritor que concibió y quiere un personaje de una manera, luego están un productor y un director que te dicen cómo quieren que hagas el trabajo, hasta que quedan satisfechos. En música hago lo que quiero, escribo y canto lo que quiero. Y la banda que tengo es una excusa para cantar mis canciones. Cuando me preguntan sobre ese dilema sencillamente respondo que no lo he podido resolver. Pero para mí nunca ha sido tarde y me niego a dejar de aventurar y de hacer cosas, y precisamente en este momento he tomado la decisión de darle mucho tiempo a la música, porque han salido muchas canciones en este tiempo de pandemia, he escrito muchas cosas que quiero llevar a De parche y amigos con César Mora”.