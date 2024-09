Charly García lanza un nuevo álbum después de siete años

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 14 de agosto de 2013, la leyenda del rock argentino Charly García posa para un retrato. Foto: AP - Victor R. Caivano

El álbum, que el músico empezó a grabar hace cuatro años, podrá escucharse en plataformas digitales desde este miércoles y sale a la venta en una edición limitada de 7.000 ejemplares en vinilo, con arte de tapa de la histórica colaboradora del músico Renata Schussheim.

A lo largo de sus 13 temas, García revisita canciones de su proyecto debut, Sui Generis, invita a compañeros de su emblemática banda Serú Girán, interpreta versiones en español de canciones de John Lennon y The Byrds (con su viejo amigo Fito Páez) y hasta presenta una colaboración póstuma con Luis Alberto Spinetta, otro ídolo del rock argentino.

El músico fue internado varias veces en los últimos años por problemas de salud y su movilidad es reducida, por lo cual hace pocas apariciones en público y no da conciertos desde 2021, durante los festejos de sus 70 años.

El nombre del disco está inspirado en la fábula del escorpión y la rana, de Esopo, que el músico recita cerca del final. “Salí de la escucha con la impresión de que la Lógica a la que alude el título es la compulsión de García a seguir unido a su compromiso artístico pese a todo, hasta las últimas consecuencias”, señala el crítico musical Luciano Lahiteau.

“No es un disco autoindulgente, para nada. Es un disco muy rockero, de guitarras, con su voz -cascada, doliente- puesta al frente con sus rugosidades y falencias”, destaca.

El álbum comienza justamente con la rockera “Rompela”, versión en español de una canción que el músico grabó hace casi 15 años para su disco Kill Gil, y continúa con “Yo ya sé”, un tema de melodía beatlera con el sello de la lírica de García, que canta: “Freud lo ha arruinado todo, como internet”.

En la lista de temas destaca “La pelícana y el androide”, una colaboración póstuma con Spinetta, fallecido en 2012. La canción formaba parte de un proyecto conjunto que quedó trunco a mediados de los 1980 y que fue incluida por Spinetta en su disco Privé, de 1986. Ahora Charly tomó la voz del “flaco” de uno de aquellos demos e hizo su propia versión.

También participan dos de los compañeros de García en la superbanda Serú Girán: David Lebón, que aporta guitarras en “El club de los 27″ y “La medicina nº9″ (otra referencia beatle) y Pedro Aznar, que colaboró en “América”.

Días atrás, Serú Girán apareció en la grilla del festival local Quilmes Rock para 2025, lo que despertó expectativas de verlos juntos sobre el escenario, aunque no hay certezas sobre una eventual participación de García.

En el álbum, Charly también reversiona “Te recuerdo invierno”, una de sus primeras composiciones, y “Juan Represión”, canción que editó originalmente en 1974 con Sui Generis, el dúo que compartía con Nito Mestre.

“Aunque se grabó hace un par de años, la famosa ‘antena’ con que García sintoniza los tiempos parece mantenerse en actividad con canciones como ‘Juan Represión’, ‘Autofemicido’, o ‘América’, inesperadamente actuales”, señala Lahiteau sobre el autor de temas como “Los dinosaurios” o “Canción de Alicia en el país”.

El álbum concluye con “Rock and roll star”, una versión en español de un tema de The Byrds, en el que se suma Fito Páez. “Otros en su lugar se contentarían con hacer una autocelebración aguada de sí mismos”, dice Lahiteau, “pero García no puede dejar de reelaborarse y ponerse a prueba, esa parece ser la lógica”.