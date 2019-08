Chayann Jiménez: “Ser llanero es mi gentilicio”

El Espectador

Usted es bastante polifacético: cantante, actor, compositor... ¿Cómo empezó a explorar el mundo artístico?

Yo nací en Yopal, pero me crié en Tauramena. Mi papá es un hombre tremendamente llanero y yo siempre me crié en ese ambiente, y realmente mi iniciativa cultural fue esa: gracias a él me enamoré de la música desde el primer momento. Luego me incliné por el joropo a los 14 años, entré a la Casa de la Cultura y a los tres meses gané mi primer festival. Siempre fui muy dedicado, y con la música muy inquieto. Quería aprender incluso más de lo que me podían enseñar. Poco a poco fui entrando a los festivales de música llanera, que se hacen a nivel Colombia-Venezuela.

También es profesor. ¿Qué tal ha sido la experiencia de enseñar?

Fui profesor de música en la Universidad de Yopal, y allí dictaba clases de música y danza, pero como maestro de danzas he estado en más de 15 instituciones. Tengo muchos hijos artísticos, por decirlo de alguna manera. Empecé en Villavicencio, luego me fui a Yopal, después formé mi propia escuela y fui tallerista en diferentes partes. Para mí, enseñar y compartir mi conocimiento es una práctica que hago con pasión.

Ahora que está enfocado en la música, ¿cómo hace para coordinar sus otras actividades?

Todo en mi vida ha sido una transición. El baile fue una meta desde un principio y me dio una herramientas grandísimas para darme a conocer y para que hoy en día mi música llegue más a la gente, porque ya de cierta manera me conocen como maestro, como competidor y esto me hace las cosas mucho más fáciles. En Villavicencio entré a la academia Corcuya como profesor. Allí hay un musical que se llama Vive Zaperoco, y la directora de la academia me dijo que quería que yo fuera el coreógrafo de esa edición, además del protagonista. Fue todo un reto para mí, porque tenía que actuar, bailar, cantar y dirigir las coreografías... y lo logré.

¿Cómo fue su experiencia dirigiendo el musical?

Mis jornadas eran muy pesadas, porque además tenía que ir a clases de actuación y técnica vocal, porque yo nunca había cantado música llanera de una manera profesional, pero cuando empecé a estudiar y a practicar me comenzó a gustar mucho, y a la gente también. Siempre he cantado música llanera, no me he atrevido a tocar otro género, pero sí tengo claro que me gustaría hacerlo. Debo confesar que yo tenía un pensamiento muy cerrado con respecto al tema, pero era más por miedo de lo que dijera la gente, pero ya eso me da igual.

¿Y qué tal la actuación?

Muy bien, siempre he sido una persona de retos, y trato de tomarlos con mucha responsabilidad. Soy muy alegre y dado a compartir con mucho público. Ser docente me dio muchas herramientas para ser muy fluido a la hora de presentarme ante varias personas, y fue una experiencia muy bonita. De hecho, he pensado en fortalecer el tema actoral.

¿Qué retos implicó para usted meterse en el mundo musical?

Siento que las cosas se me han dado con una gran facilidad. Hay tropiezos, como todo, porque cuando tú no tienes a una persona que te esté apoyando económicamente es muy difícil, además teniendo en cuenta que la música llanera no es algo tan comercial. Siento que voy por muy buen camino, porque la aceptación que ha tenido mi proyecto ha sido muy positiva.

¿Cómo describe su participación en el “Desafío Súper Regiones”?

Los colombianos quedaron enamorados del Llano gracias al programa, sobre todo por nuestra calidad humana. Éramos un equipo que nunca peleaba, que siempre estaba dispuesto a ayudar, y generamos mucha identidad. La gente a veces decía en redes que yo estaba equivocado de reality, porque como me llevé el cuatro, muchas veces canté y a la gente le gustaba mucho.

¿Cómo nació “Tú”?

Fue la quinta canción que hice, y la gente me pregunta si la escribí por alguien en especial, porque el tema de la composición es ese: alguien te genera sentimientos y te inspiras. Yo la escribí porque no tenía ni una sola canción de amor, todas eran de despecho. Es una canción muy bella. La canté allá en el Desafío y fue una locura, porque las chicas de los equipos se la aprendieron y la coreaban. Una compañera del reality se iba a casar y me dijo que quería que le cantara una parte de la canción a su pareja, así que la canté y fue muy lindo ese momento.

¿Qué proyectos tiene para este año?

La idea es trabajar muy fuerte con Tú y posicionarla. Pegar en el Llano no me interesa tanto; quiero que la gente de afuera conozca la música llanera y no se quede en lo local. Seguiré haciendo mucha música, poder ir a cantar donde me llamen. Me voy a radicar acá en Bogotá para seguir con mis proyectos. Quiero montar una escuela de joropo en la capital, y también me gustaría actuar. Trabajo es lo que se viene.