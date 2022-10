Chayanne: música, actuación, “sexsymbol” y un legado de cuatro décadas

Chayanne anunció el miércoles pasado en Miami el lanzamiento de su primer disco después de una pausa de ocho años

Muchos no lo saben, pero su verdadero nombre es Elmer Figueroa Arce y quien le puso su nombre artístico fue su madre, una apasionada de la novela estadounidense “Chayenne” de la década de los 50. Desde muy pequeño se supo en su familia que Chayanne tenía un talento innato para la música, y desde 1978, con tan solo 10 años, comenzó a audicionar para ser parte de un grupo juvenil.

Así comenzó su carrera, de la mano de Los Chicos, que fueron muy populares a finales de los 70 y lograron grabar 5 discos, presentarse en varios conciertos y ser reconocidos en Centroamérica, México y Puerto Rico. Haber tenido la oportunidad de participar en este proyecto a una edad tan corta fue una experiencia enriquecedora para Chayanne; sin embargo, luego de un tiempo, decidió separar caminos y seguir adelante como solista.

“Chayanne es mi nombre”

Para la década de 1980, Chayanne comenzó otra etapa de su carrera, y aunque todavía era un adolescente, la vida lo llevó a conocer al empresario puertorriqueño Gustavo Sánchez, quien impresionado por su talento lo llevó a México para grabar algunas canciones. Su amistad fue duradera, y así fue como Sánchez se convirtió en el mánager del artista durante una década.

Fue hasta 1984 que esas grabaciones dieron frutos, y por fin Chayanne lanzó su primer álbum titulado “Chayanne es mi nombre”, que incluía temas como “De dos en dos”, “Un nuevo juego” y “Loco”, que ganaron gran popularidad en la radio. El éxito no fue bastante trascendental; sin embargo, dos años después lanzó “Sangre latina”, su segundo álbum bajo el sello RCA Ariola, y un año después, en 1987, tuvo la oportunidad de firmar con CBS Records, un cambio que impulsaría su carrera sin retorno.

Gracias al gran éxito que tuvo Chayanne en sus primeros años y a la firma con CBS (Sony Music), sus proyecciones se hicieron cada vez más grandes y sacó “Chayanne 87″, que catapultó al artista hacia la fama en Latinoamérica con canciones como “Fiesta en América”, un tema que marcó su estilo y su particular forma de bailar. Lo mismo pasó con la continuación de este trabajo titulado “Chayanne II”, que llevó al cantante a ganar el primer premio MTV por el video de su canción “Este ritmo se baila así”.

Una imagen atrevida y madura

Ya lejos de ser un niño, la figura de Chayanne comenzó a cambiar de manera radical, al igual que algunas de sus propuestas musicales. Luego de baladas exitosas como “Tiempo de vals” o “Daría cualquier cosa”, en 1992 lanza su disco “Provócame”, que dejaba entrever la nueva etapa que estaba viviendo. Sensual, atrevido y maduro, Chayanne cautivó a millones de mujeres con su barba, su cabello largo y su forma de vestir, convirtiéndose así en uno de los hombres más deseados de todo el continente.

Luego de varios álbumes y éxitos, llega el momento de la internacionalización de su carrera con el álbum “Atado a tu amor”, que se estrenó en 1998 y rompió fronteras siendo un éxito en Italia, Países Bajos, Portugal y España. El reconocimiento del artista ya era casi mundial, y entre tanta música, Chayanne se empezó a interesar también por la actuación. La telenovela “Provócame” fue una de esas producciones que hicieron que muchos “botaran la baba” por él.

De la música a la actuación

“Provócame”, “Sos mi vida”, “Gabriel” y “Los únicos” fueron algunas de las producciones en las que trabajó el cantante, y aunque al principio no se sentía preparado para actuar, todo fluyó. “Puedo decir que me encanta la actuación y no descarto hacer algo nuevo en el futuro. La actuación es una faceta en la que me desarrollé menos porque la música fue y sigue siendo mi prioridad”, reveló Chayanne en entrevista con el medio La Voz.

“Me he inclinado por grabar, girar y pensar las puestas, otro aspecto muy bonito en todo este asunto. Sin la música, hubiera podido hacer más castings, o capitalizar la pegada de la película que hice en Los Ángeles (Dance with me, la película que protagonizó junto a Vanesa Williams, en la que interpretó a un bailarín cubano). Sucedió que inmediatamente después de la película me fui de gira en el medio del furor de Baila, baila y Salomé y bajó la efervescencia en torno a la actuación. Luego ésta volvió por una novela que hice en México y por la que hice después aquí junto a Araceli González y Romina Yan, a quien extraño muchísimo”, comentó el cantante en la misma entrevista.

Los 2000

Esta década fue fundamental para Chayanne, pues de allí surgieron grandes álbumes como “Sincero”, que trajeron sencillos muy exitosos en Latinoamérica, como fue el caso de “Caprichosa”, “Un siglo sin ti” y “Vaivén”. A este disco se le sumaron “Desde siempre”, “Cautivo” y “Mi tiempo”, trabajos musicales que seguían apostándole a la balada pop, hasta que su ritmo empezó a bajar poco a poco.

Aunque sacó varias canciones entre el 2011 y 2020, el último álbum de estudio que grabó fue “En todo estaré”, publicado en 2014, y desde entonces no había vuelto a anunciar ningún trabajo discográfico hasta ahora.

Nuevo disco y una hija cantante

Chayanne anunció el miércoles pasado en Miami el lanzamiento de su primer disco después de una pausa de ocho años y reveló que su hija Isadora se prepara para seguir sus pasos en la música.

“Estamos casi listos, espero que (el álbum) salga en los primeros meses de 2023″, indicó el cantante, quien recibirá este jueves en la ceremonia de entrega de los Billboard latinos el premio “Ícono”, por sus 44 años de carrera.

“Yo comencé en este negocio cuando era muy chiquito y gracias a mis fans, a sus hijos y hasta a sus nietos, aún sigo vigente. Todo esto me hace sentir muy agradecido”, expresó Chayanne, de 54 años, durante un panel en la Semana de la música latina de Billboard.

Algo que le da un “placer” especial es poder ser “testigo” de la evolución que ha vivido la música latina. Lo que más le emociona actualmente es “el talento inmenso que tienen los jóvenes”. Entre esos jóvenes está su hija Isadora, de 21 años, quien se gradúa este año como licenciada en Música de la Universidad de Miami. “Estoy desesperado porque se gradúe para que trabajemos juntos”, dijo orgulloso.

“Me muero de las ganas de que saque la música que está haciendo”, confesó Chayanne. Detalló que su “niña” compone, produce, arregla y canta. Además, la joven es la encargada de sus redes sociales. “Ella es la que pública mis cosas”, contó.

Entre las cosas que Isadora ha subido a las redes sociales de Chayanne está el anuncio de “Como tú y yo”, el segundo sencillo del nuevo disco del artista puertorriqueño, que contó con la composición del venezolano Servando Primera y la producción de Motiff.

La canción salió este jueves y Chayanne la cantará en el escenario de los Billboard latinos, que se transmitieron por Telemundo y Telemundo Internacional desde Miami. Se trata de una especie de merengue romántico, que Chayanne bailó en el escenario de la conferencia, desatando los gritos de las mujeres presentes.

El artista confesó que había estado “nervioso y con ansiedad”, antes de su panel, porque para él es muy importante “no decepcionar, estar a la altura”, de lo que se espera de él. Es la misma razón por la que no saldrá de gira hasta finales de 2023, pues le lleva un mínimo de ocho meses de preparación física y aún más de diseño y planificación logística.

“Cada vez que llegó a cualquier país de habla hispana me reciben como si fuese mi casa y ese cariño merece mi mayor dedicación y mi mejor de mí”, expresó.